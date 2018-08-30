0553 313 94 23

Bakan Soylu'dan dikkat çeken '30 Ağustos' mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında dikkat çekici mesajlar verdi. Bakan Soylu mesajında "Küresel bir aklın organize ettiği darbeler, dışarıdan desteklenen terör örgütlerine karşı yıllardır verdiğimiz mücadele ve nihayetinde 15 Temmuz gecesi uğradığımız ihanet, Malazgirt ve 30 Ağustos ruhunu her zaman canlı tutmaya mecbur olduğumuzun açık göstergesidir." ifadelerini kullandı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 09:29
Bakan Soylu'dan dikkat çeken '30 Ağustos' mesajı

İçişleri Bakanı Soylu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Anadolu'ya atılan en belirgin imzalardan biri olan Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümünü, her yıl olduğu gibi büyük bir milli gurur ve heyecanla kutladıklarını belirten Soylu, "Nasıl ki dört gün önce 947'nci yılını kutladığımız Malazgirt Zaferi sıradan bir savaş ve zafer değilse, 30 Ağustos 1922'de elde ettiğimiz sıradan değildir. Kendine ait farklı anlamları, savaş meydanının ve zamanlarının dışına taşan farklı anlamları ve küresel etkileri vardır." değerlendirmesini yaptı.

26 Ağustos 1071'de Malazgirt Ovası'nda binlerce yıllık Anadolu medeniyetinin yeni ve büyük bir medeniyetle tanışarak kendini yenilediğini ve elini geleceğe uzattığını vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"26 Ağustos 1922'de Afyon Ovası'nda başlayan Büyük Taarruz ise sadece topraklarımızın korunmasının ve kurtuluşun ötesinde, dünyanın mazlum milletlerine ilham kaynağı olmuş, tıpkı Malazgirt'te olduğu gibi hak ve batılın mücadelesinde hak tarafına güç vermiştir. Aziz milletimizin varlığına ve birliğine yönelik tehditler bugüne kadar hiç eksilmemiştir. Küresel bir aklın organize ettiği darbeler, dışarıdan desteklenen terör örgütlerine karşı yıllardır verdiğimiz mücadele ve nihayetinde 15 Temmuz gecesi uğradığımız ihanet, Malazgirt ve 30 Ağustos ruhunu her zaman canlı tutmaya mecbur olduğumuzun açık göstergesidir."

"30 AĞUSTOS'UN MESAJI ÇOK AÇIKTIR"

Süleyman Soylu, girilen her savaşta, kazanılan her zaferde asıl gücün top ve tüfek değil, iman ve vatan sevgisi olduğuna işaret ettiği mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sultan Alparslan'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te bu güce yaslanmayı bilmişler, böylelikle isimlerini hem milletimizin gönlüne hem de dünya tarihine layık oldukları şekilde yazdırmışlardır. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde verdiğimiz mücadele ve ortaya koyduğumuz büyük değişim de gücünü ve ilhamını aynı kaynaktan almaktadır. 30 Ağustos'un mesajı çok açıktır.

Bu topraklarda bizim bayrağımız dalgalanacaktır ve bu bayrak dalgalandıkça dünyada hak zail olmayacaktır. Bu vesileyle, başta bu büyük zaferin mimarı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın bütün şehit ve gazilerini, bin yıldır bu bayrak uğruna şehit ve gazi olmuş bütün vatan evlatlarını rahmet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 09:29
  1. Afyon
  2. içişleri bakanı
  3. Süleyman Soylu
  4. 30 Ağustos Zafer Bayramı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kılıçdaroğlu'ndan İnce'yi çıldırtacak açıklama!
    1. Kılıçdaroğlu'ndan İnce'yi çıldırtacak..
    2. Abdülhamit Gül'den 30 Ağustos mesajı
    3. 'Zina'nın serbest olmasının arkasında..
    4. 'Gelin bu yolda ziyan olmayın kadınlar'
    5. Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na sert..
    6. Rusya'dan ABD'ye sert uyarı: Her şeyin..
    7. KYK 2018 yurt başvuruları ne zaman?
    8. KYK Ankara yurtları
    9. KYK Diyarbakır yurtları
    10. KYK İzmir yurtları
    11. Dolar son durum! Şuan dolar ne kadar?
    12. 30 Ağustos nedeniyle İstanbul’da..
    13. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus..
    14. Kemal Kılıçdaroğlu: Muharrem İnce..
    15. Theresa May, Buhari ile görüştü
    16. Soylu'dan dikkat çeken '30 Ağustos'..
    17. YKS üniversite yerleştirme sonuçları..
    18. Tekirdağ’da otomobil takla attı: 1..
    19. Hükümet harekete geçti! Ücretsiz..
    20. YKS yerleştirme sonuçları ne zaman..
    Böylesi şeytanın bile aklına gelmez! Yolda enselendiler
    Böylesi şeytanın bile aklına gelmez! Yolda enselendiler
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 KPSS sınav sonuçları son dakika açıklandı!
    2018 KPSS sınav sonuçları son dakika açıklandı!
    Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım
    Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım