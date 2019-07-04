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Soylu'dan Bulgar mevkidaşına teşekkür telefonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi- Soylu, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ile eşini darbettikleri ve hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Bulgaristan'da gözaltına alınan 6 zanlının iade edilmesi nedeniyle Bulgar mevkidaşına teşekkür etti

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:58
Soylu'dan Bulgar mevkidaşına teşekkür telefonu

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Soylu, Marinov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve Zehra Sarar çiftinin evinin soyulmasıyla bağlantılı olan ve Bulgaristan'da yakalanan 6 kişinin iade edilmesi nedeniyle mevkidaşına ve Bulgar emniyet yetkililerine teşekkür etti.

Görüşmede Soylu ile Marinov, iki ülke İçişleri Bakanlıkları arasındaki iş birliğinin güçlenerek devam etmesi yönündeki kararlılıklarını tekrar dile getirdi.

Öte yandan Bakan Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanlığının 140. Kuruluş Yıl Dönümü'nü de tebrik etti.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:58
  1. Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  3. Sarar Şirketler Grubu
  4. Telefon görüşmesi
  5. Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar

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