Soylu'dan bayram mesajı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bütün iletişim kanallarını, bütün personel ve araç kapasitemizi, farkındalık oluşturacak bütün yöntemleri kullanıyoruz. Kampanyalar yapıyoruz. Ciddi bir mesai harcıyoruz. Bütün amacımız bayram sevincimizin acıya dönüşmemesi." ifadesini kullandı.

Soylu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tatlı heyecanı, kendine ait koşturmacası ve yüzyılın ihtiyaç duyduğu insani değerleri tekrar hatırlatan duygudaşlığıyla, bir ramazan ayını daha tamamlayarak Ramazan Bayramı’na ulaştıklarını belirtti.

Modern dünyanın terör, şiddet ve göç eksenli mevcut halinde ramazan ayının, dini vecibeler bütünü olmanın ötesine geçtiğine ve insanlık için çöldeki bir vaha gibi, manevi bir ihtiyaç halini aldığına dikkati çeken Soylu, bu özel ve anlamlı zaman dilimini, ruhuna yakışır şekilde mutluluk ve huzurla noktalamanın, güzel bir bayram sevinciyle taçlandırmanın herkesin arzusu olduğunu vurguladı.

Yıllardır bayram tatillerine gidiş ve dönüşlerde yaşanan kazaların, bu sevince engel olduğunu ve Türk milletine tarifsiz acılar yaşattığının altını çizen Soylu, İçişleri Bakanlığı olarak her yıl olduğu gibi bu bayram tatili öncesinde de trafik güvenliğini temin etmek için bir dizi önlem aldıklarını bildirdi.

Soylu, karayollarında trafik güvenliğini sağlamak için 31 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında 101 bin 223 trafik ekibi ve 184 bin 825 personel görevlendirildiğini aktardı.

Son 3 yılda bayram tatillerinde kazaların en yoğun yaşandığı 18 ildeki 28 güzergahta her 10 kilometrede bir ekip görevlendirildiği ve bu ekipleri denetlemek için emniyet ve jandarma birimlerinden denetleme ekipleri oluşturulduğu belirten Soylu, bin 520 yolcu otobüsüne yolcu gibi habersiz olarak binerek denetim yapacak sivil elemanlar belirlendiğine dikkati çekti. Soylu, şehirlerarası yolcu terminallerinde de firmaları, şoförleri, araçları ve takometreleri denetlemek üzere hazırlık yapıldığını ve uygulamaya başlandığını ifade etti.

Ayrıca helikopterle ve 'drone'larla da havadan denetimler gerçekleştirildiğini kaydeden Soylu, trafikte aşırı hız ve yorgunluk kaynaklı kazaların önlenmesi ve emniyet kemeri kullanımının artırılması konusunda hassasiyetle çalışıldığını belirtti. Soylu, şehirlerarası otobüslerde ve binek araçların arka koltuklarındaki yolcuların da emniyet kemeri takması konusunda uyarılar yapıldığını ifade etti.

Sıkışık trafikten çıktıktan sonra yüksek hızla araç kullanmanın önüne geçmek için gerekli denetim tedbirlerinin alındığını vurgulayan Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"Bütün iletişim kanallarını, bütün personel ve araç kapasitemizi, farkındalık oluşturacak bütün yöntemleri kullanıyoruz. Kampanyalar yapıyoruz. Ciddi bir mesai harcıyoruz. Bütün amacımız, bayram sevincimizin acıya dönüşmemesidir. Bütün gayretimiz basit hatalarla, küçük dikkatsizliklerle, gereksiz bir aceleyle hayatların sönmemesi içindir. Ancak bizler hangi tedbiri alırsak alalım, trafikte acıların yaşanmadığı bir bayram yaşayabilmek vatandaşlarımızın dikkatine ve kurallara uymasına bağlıdır. Trafik için teyakkuz halindeyiz ve bütün vatandaşlarımızı, sürücülerimizi buna katkı koymaya davet ediyoruz.

Bu vesileyle, aziz milletimizin her ferdinin, vatan nöbeti beklediği için bayramı ailesinden uzakta geçirmek zorunda olan polisimizin, jandarmamızın, güvenlik korucularımızın, karaya bile ayak basamayan Sahil Güvenlik personelimizin, büyük bir ailenin ferdi olduğumuz şehit ailelerimizin ve gazilerimizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, sağlıklı ve huzurlu bir bayram diliyorum."











