Bakan Süleyman Soylu'dan asker selamı soruşturmasına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya’nın Alanya ilçesinde 14 ve 18 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı 2019 Yılı İnceme-Araştırma programına katıldı.

''Çok alınmışlar, çok da paniklemişler''

Türkiye Milli Futbol Takımı’nın2020 Dünya Kupası eleme maçında Fransa’ya attığı golün ardından futbolcuların asker selamıyla gol sevincinin bazı ülkeler tarafından eleştirilmesi ve UEFA tarafından açılan soruşturmayı değerlendiren Soylu, "Bugün futbolcularımızın verdiği asker selamını soruşturuyorlar. Çok alınmışlar, çok da paniklemişler. Acaba ne için yaptılar diye soruşturmalar, manşetler ve tartışmalar." dedi.

''Hangisine soruşturma açtılar''

''Biz 16 Nisan Referandumu sırasında Avrupa’da açılan, kafasına silah dayanmış Erdoğan posterlerini unuttuk mu?'' diyen Soylu, ''Tepkimizi dile getirdik, soruyorum buradan Avrupa’ya, kime soruşturma açtılar. O pankarttan panik oldular mı, rahatsız oldular mı? Kırmızı bültenle aradığımız teröristleri panellerde konuşturdular. Meydanlarında video wall ile meydan mitingi yapmaya çalıştılar. Hangisine soruşturma açtılar, hangisine tepki gösterdiler. Şimdi sahada 2-3 tane sporcumuz asker selamı verince mi şiddet karşıtlığınız aklınıza geldi.'' şeklinde konuştu.

''Kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye çalışıyoruz''

Soylu sözlerine şu şekilde devam etti; "Biz 40 yıldır Batı'ya bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz fakat gözler kör kulaklar sağır. Şimdi kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye çalışıyoruz, maşallah hepsi ayakta. Tehdidin, kınamanın bini bir para."