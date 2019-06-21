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Soylu'dan "3600 ek gösterge" açıklaması: "En kısa zamanda gerçekleştireceğiz"

3600 ek gösterge beklentisine ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu sözü Sayın Cumhurbaşkanımız 24 Haziran seçimleri kampanyasında verdi ve biz sözün arkasındayız. Yapabileceğimiz en kısa zamanda bunu gerçekleştireceğiz" dedi.

21 Haziran 2019 Cuma 08:49
Soylu'dan "3600 ek gösterge" açıklaması: "En kısa zamanda gerçekleştireceğiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili şunları söyledi: "3600 ek göstergeyle ilgili hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüdür ve biz bunu gerçekleştireceğiz. İhtiyaç da var. Bunu da söyleyeyim. Çünkü çalışma maaşlarıyla emekli maaşları arasında fark var. Bu fark yönetilebilir bir fark değildir. Bunu biliyoruz ve sağlayacağız. Bunun oluşturduğu sıkıntılar da söz konusu. Farkındayız ve biliyoruz. Bu sözü Sayın Cumhurbaşkanımız 24 Haziran seçimleri kampanyasında verdi ve biz sözün arkasındayız. Yapabileceğimiz en kısa zamanda bunu gerçekleştireceğiz. Bu bizim sözümüz."

"Zannediyorum yakın bir dönem içinde ceza indirimiyle karşı karşıya kalınacak"

Af meselesiyle ilgili Adalet Bakanlığıyla beraber çalıştıklarını anlatan Soylu, şunları kaydetti: "Adalet Bakanlığının daha kapsamlı bir çalışması söz konusu. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın indirim konusunda açık talimatı var. Ona ait bir noktaya geldi. Zannediyorum yakın bir dönem içerisinde böyle bir ceza indirimle karşı karşıya kalınacak. Biraz çalışıldı. Son 1-2 haftada da tekrar bir değerlendirmeler yapıldı. Ancak Adalet Bakanlığı bu konuda hakikaten dört başı mamur, bizim de içinde olduğumuz bir çalışma gerçekleştiriyor. Patronajı Adalet Bakanlığında. İnanıyorum ki yakın bir zamanda ortaya çıkacaktır."

(AA)

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 08:49
  1. Süleyman Soylu
  2. 3600 ek gösterge
  3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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  • Mehmet çeMehmet çe43 dk önce
    Sayin soylu bu kaçinci soz...yeter icraat istiyoruz...

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