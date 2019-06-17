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Soylu'dan 112 Çağrı Merkezi'ne ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:- "İstanbul'da 155'e yapılan çağrılarda intikal süresi 7,5 dakikaya kadar düşürüldü. Hedef şimdi 5 dakikanın aşağısına çekebilmek"

17 Haziran 2019 Pazartesi 11:00
Soylu'dan 112 Çağrı Merkezi'ne ziyaret

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Küçükçekmece Halkalı'da temmuz ayında faaliyete geçmesi planlanan 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti.

Soylu'ya ziyaretinde, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik tarafından 112 faaliyetleri ve çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Binayı gezen Soylu, "İstanbul'daki 112 koordinasyonumuzun ne noktada olduğunu görebilmek ve tespit edebilmek için geldik. Türkiye'de yaklaşık 44 vilayette tüm acil çağrıların özellikle itfaiye, ambulans, polis, jandarma, AFAD, sahil güvenlik ve orman yangını bütün acil çağrıların tamamının 112 bünyesinde toplanılması konusunda hükümetimizin, devletimizin bir projesi var. Bu güne kadar 44 vilayetimiz 112 şemsiyesi altında toplandı. Bu hem bizim AB entegrasyonunda önemli bir süreç hem de vatandaşımıza acil çağrıların karşılanması ve acil hizmet verebilmesi açısından önemli bir yapılanma. 2 yıldan beri bu çerçevede önemli adımları atıldı." ifadeleri kullandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'nde hem donanım hem de yazılım konusunda önemli adımları atıldığını belirten Soylu, 2020 sonlarına doğru Türkiye'nin tamamında bu sisteme geçerek 112'nin tek bir şemsiye altında toplanmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Birinci nesil yazılımın kullanılmasının önemine değinen Soylu, "Bu yazılım ile çağrının karşılanması ve konum bulunması sağlanacak. Avrupa'da da henüz çok gelişmemiş ancak Türkiye'de oranın biraz daha önde olan e-Call dediğimiz hemen yönlendirme, konum belirleme, kişinin kendi araması halinde ve konumu bildiremediği durumda konumu belirleyebilecek bir yazılım sistemi gerçekleştirildi." diye konuştu.

Bakan Soylu, ayrıca 112'nin engelsiz hizmet vereceğinin de altını çizdi. Konuşma ve işitme engelliler için de sistemlerinin olduğunu aktaran Soylu, ayrıca Türkiye'de yaşayan yabancılar için de farklı dil seçenekleri ile hizmet verileceğini söyledi.

Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"İstanbul'da 155'e yapılan çağrılarda intikal süresi 7,5 dakikaya kadar düşürüldü. Hedef şimdi 5 dakikanın aşağısına çekebilmek. Buradaki temel mesele, bu koordinasyon sağlandığı andan itibaren vatandaşın çağrısına en yakın sürede cevap verebilmek ve orada olabilmek."

- Tek merkezden polis, itfaiye, ambulans yönlendirilebilecek

Çağrı merkezi hakkında bilgi veren İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik ise merkezdeki donanımların kurulum aşamasında olduğunu ifade etti.

Çelik, "Acil durum ihtiyacı olan vatandaşların, çoklu destek ihtiyaçları duyduğunda tek bir çağrı merkezini arayarak tüm unsurlar olay yerine sevk edilebilecek. İtfaiye, ambulans, trafik polisi, AFAD olay yerine aynı anda yönlendirilebilecek. Kişi arama yaptığı anda konumu sistem üzerinden belirlenebilecek." şeklinde konuştu.

Çağrı merkezinin donanımlarının 15 Temmuz'da tamamlanacağı ve entegrasyon çalışmaları sonrası temmuz ayı içerisinde hizmete açılacağı ifade edildi. Merkezde 630 personelin çalışacağı belirtildi.

Ziyarette İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yer aldı.


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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 11:00
  1. - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik
  3. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya

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