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Soylu: Yeni yazılım PKK’ya adım attırmayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, insansız hava araçlarına yeni bir yazılım geliştirildiğini belirterek "Bundan sonra onların dağlarda yürümesi dahi mümkün olmayacak, kafalarını bile çıkaramayacaklar" dedi.

04 Mart 2019 Pazartesi 09:56

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’nın Polatlı ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve oda başkanlarıyla bir araya geldi. Süleyman Soylu, “Hapishanede ziyaretlerine gidiyorsunuz, Demirtaş’a özgürlük istiyorsunuz, bu yanlış iştir, siyasi partiler terör örgütleriyle yan yana gelmez” dediklerini ama anlatamadıklarını vurguladı.

HDP’nin milletvekillerine “milletvekili” demediğini dile getiren Soylu, bir vatandaşın “Sayın Bakanım Meclis’e de sokmayın” ifadesine, “Epey bir bölümünü tasfiye ettik, yine edeceğiz, biraz sabırlı olun” karşılığını verdi. “Kabul etsinler veya etmesinler, bugün zillet, illet, şer ittifakının asıl fonksiyonu, sıkışmış PKK’ya bir tünel açmaktır” diyen Soylu, “Dertli olan PKK’dır, dertli olan PKK’ya binlerce TIR silahla yatırım yapan Amerika Birleşik Devletleri’dir. Dertli olan, PKK/PYD’ye istediği terör devletini kurduramayandır. Dertli olan ‘Afrin’e girme’ dediği Türkiye’ye laf geçiremeyendir. Derdi olan, uyuşturucuyla, terörle kora kor bir mücadele veren Türkiye’ye bir türlü diz çöktüremeyendir”  dedi.

“İki ayda 42 PKK’lı terörist teslim oldu”

İçişleri Bakanı Soylu, şu anda jandarma ve poliste kurdukları özel birimle binin üzerindeki aileye “Çocuklarınızı çağırın adalete teslim olsun” dediklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

Bununla muvaffak olduk, olmaya da devam ediyoruz. Terör örgütünün en önemli ve korktuğu işlerin başında bu gelmektedir. Şimdi insansız hava aracına bir yazılım geliştirdik. Bundan sonra onların dağlarda yürümesi dahi mümkün olmayacak, kafalarını bile çıkaramayacaklar. Mayıs ayının ortalarından itibaren bütün dünya bu yazılımın nasıl bir şey olduğunu konuşacak. Allah’ımıza şükürler olsun, evlatlarımız ve mühendislerimiz var başkalarının ellerine bakmıyoruz.

İki ayda teslim olan PKK’lı terörist sayısı 42. Kış olmasına rağmen. Bunların 27’sini ikna ederek getirdik ve adalete teslim ettik. Katılım sayısı da 11. Yani neresinden bakarsanız bakın, artık örgütün gücü de cazibesi de bitti. Çok uzun yıllardır yaptığımız, yaptığımız bir araştırmanın sonucu. PKK’dan teslim olanların binlercesinin sadece 5’i PKK’ya tekrar katılmış.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 09:56
  1. Ankara
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  3. HDP
  4. İçişleri Bakanı Soylu
  5. PKK

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