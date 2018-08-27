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Süleyman Soylu: Yapılmak istenen çok açıktır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz hafta Taksim'de çıkan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 10:46
Süleyman Soylu: Yapılmak istenen çok açıktır

Geçtiğimiz günlerde terör örgütü yandaşları ile polis arasında Galatasaray Meydanı'nda gerginlik yaşandı.

HDP'Lİ VEKİLLER EYLEME KATILDI

Provokatif eyleme HDP'li milletvekilleri de destek verince olaylar büyüdü. Polisin müdahalesiyle bazı kişiler gözaltına alındı.

"BU İSTİSMARIN SON BULMASINI İSTEDİK"

İçişleri Bakanı Soylu yaşanan olaylarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Soylu şunları söyledii: "700. gösterilerini yapmak istediler, izin vermedik çünkü artık bu istismarın ve kandırmacanın son bulmasını istedik.

"TERÖRE KILIF YAPILMASINA GÖZ MÜ YUMSAYDIK"

Anneliğin terör örgütünce istismar edilmesine, teröre kılıf yapılmasına göz mü yumsaydık?

"ANNELİK KAVRAMI ÜZERİNDEN MAĞDURİYET OLUŞTURULUYOR"

Bugün terör örgütleri, bu odaklar eliyle bir başka istismar alanı peşinde koşuyorlar, anne istismarı. Yapılmak istenen çok açıktır. Annelik kavramı üzerinden bir mağduriyet oluşturup, hem teröre bir mağduriyet maskesi giydirmeye çalışıyorlar, hem de toplumu ayrıştırmaya çalışıyorlar.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE MÜSADE ETMEYİZ"

Galatasaray Meydanı'nın, terör örgütlerinin sözde ortak meşruiyet alanı haline getirilmesine müsaade etmeyiz. Bu millet yüz yıl önce bunların ağababalarına bu ülkeyi teslim etmemişti, bugün onların paçozlarına da teslim etmez, bunu herkes böyle bilsin."

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 10:46
  1. Süleyman Soylu

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