Soylu uyardı. Böyle düşünürsek hata ederiz!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK'nın Karadeniz Bölgesi'ne açılım stratejisini sadece terör faaliyeti bağlamında düşünürsek hata ederiz. Burada kaçakçılık yollarının Karadeniz'e kaydırılması ve bu yolların kontrol edilebilmesinin altyapısını kurmaya, böylece kaybettikleri finansman kaynaklarını geri kazanmaya da çalışıyorlar. Jandarmamız ve polisimizle bu yapılanmayı çok şükür henüz başlamadan çökerttik" dedi.

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