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Soylu: 2 yılda 255 bin 300 Suriyeli ülkelerine geri döndü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 255 bin 300 Suriye vatandaşının 2 yılda ülkelerine geri döndüğünü açıkladı.

09 Eylül 2018 Pazar 14:16
Soylu: 2 yılda 255 bin 300 Suriyeli ülkelerine geri döndü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 bin 695 Suriyeli mültecinin barındığı Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki geçici barınma merkezini ziyaret etti.

Bakan Soylu, mültecilerle bir araya geldiği ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, 255 bin 300 Suriye vatandaşının 2 yılda ülkelerine geri döndüğünü belirtti.

Sosyolojik açıdan en önemli göç olaylarından birisi ile karşı karşıya olunduğunu ifade eden Bakan Soylu, "Bu millet tarihi başarının altına imza atmıştır. Bugün de yine aynı mesele, İdlib ve çevresinde oluşturulmaya çalışılıyor. Devletimiz bu konudaki tavrını hem toplantılarda hem dünyaya seslenmelerinde hem de değerlendirmelerinde açıkça ortaya koymaktadır. Bizim derdimiz insaniyettir. Bundan vazgeçmeyeceğiz. Burada oradan başlayacak bir göç dalgasının da sorumluluğu bize ait değildir. Açık ve net. Gerekli tedbirlerimizi aldığımızı söylemek isteriz. İnanıyoruz ki artık bu dünyayı da, Türkiye'yi de, orada yaşayan insanları da zora sokan bu davranış modellerinden vazgeçilsin isteriz. Umudumuz odur ki vazgeçilecektir" dedi.

Dünyada güç göstermek isteyen ülkelerin arenasının mazlum insanların memleketleri olmaması gerektiğini ifade eden Bakan Soylu, "Burada güç sadece silah ve para ile sağlanabilecek bir hadise değildir. Gücü veren Allah'tır. Sabırla üzerimize düşeni gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Başarılı bir göç yönetimi ortaya koyduk. Bunu istismar etmek isteyenler oldu. Ve biz kurtuluş mücadelesinde hangi milletlerin kollarındaki bilezikleri satarak gönderdiklerini biliyoruz. Geçmişimizi unutmadık, asil bir milletiz. Yardım edenleri unutmayız" diye konuştu.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 14:16
  1. Hatay
  2. Süleyman Soylu
  3. suriyeliler

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