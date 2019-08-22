Soylu: "(Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler) Eğer dağda silahlı mücadeleyi evlatlarımız veriyorsa, sınır ötesinde bu ülkeye saldıranlara karşı can pahasına büyük bir mücadele veriyorsak bunu yapmak zorundaydık. Çünkü o teröriste moral de mama

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