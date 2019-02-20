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Süleyman Soylu Türkiye'deki göçmen sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki göçmen sayısını açıkladı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:44
Süleyman Soylu Türkiye'deki göçmen sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ülkemizde en son güncel verilerle geçici koruma statüsüyle 3 milyon 644 bin 342 Suriyeli bulunmaktadır. 2018'de yakalanan düzensiz göçmen sayısı 28 bin 3, 2019'un ilk 5 haftasında 16 bin 523 kişidir. En önemlisi bu insanların tamamının kayıtları güncel ve doğru kayıtlardır." dedi.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Avrupa siyaseti göçten etkileniyor. Çünkü Avrupa'nın göç yönetiminde iki problem var. Birincisi Avrupa'nın özellikle mevcut göç politikaları, soğuk savaş

sonrası göç hareketlerine bir tedbir olarak kısıtlayıcı ve önleyici karakter oluşturmuştu, bundan hala etkileniyor. Artık bu politikaların daha güncellenmesi gerekir.

İkinci problem ise yükselen ırkçılık ve ayrımcılıktır. Bu eğilim çoğu zaman hükümetlerin iyi niyetli çabalarına da engel olmaktadır. Avrupa'nın bu konuda tedbir alması, Avrupa Birliği'nin çeşitlilik içerisinde bütünlük sloganını, göçü yönetirken de kullanması ve kendi medeniyet değerleriyle çok daha uyumlu adımlar atması gerekir.

"Göçün olmadığı hiçbir dönem yoktur"

Göçün olmadığı hiçbir dönem yoktur, bundan sonra da olmayacaktır. Öyleyse bunu önlemeye değil, bunu birlikte yönetmeye çalışmalıyız. Dünyada bu konuda gösterilen çabalar potansiyelimizin çok altındadır. Amacımız yapabileceklerimizin üst sınırına ve sahillerimizde sadece istiridye kabukları ve deniz yıldızları bulabileceğimiz bir dünyaya ulaşmaktır.

Ülkemizde en son güncel verilerle geçici koruma statüsüyle 3 milyon 644 bin 342 Suriyeli bulunmaktadır. 2018'de yakalanan düzensiz göçmen sayısı 28 bin 3, 2019'un ilk 5 haftasında 16 bin 523 kişidir. En önemlisi bu insanların tamamının kayıtları güncel ve doğru kayıtlardır.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:44
  1. Süleyman Soylu
  2. Türkiye'deki göçmen sayısı

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