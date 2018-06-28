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Süleyman Soylu talimatı vermişti... İlk kez uygulandı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Valilere talimat verdim. Bundan sonra şehit cenazelerinde CHP il başkanları protokole alınmayacak" demişti. Bursa'daki şehit cenazesinde PKK'nın siyasi ayağı HDP'yi meclise sokan CHP'nin İl Başkanı protokole alınmadı, partisinin çelengi de indirildi.

28 Haziran 2018 Perşembe 16:47
Süleyman Soylu talimatı vermişti... İlk kez uygulandı!

Kaharamanmaraş'ın Engizek Dağları bölgesinde PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan (25), Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde düzenlenen askeri törenle toprağa verildi. Tören öncesi cami avlusuna getirilen CHP Bursa İl Başkanlığı’na ait çelenk, tepki gösteren bir grup tarafından yere atıldı. Çelenk, gerginliğin artması üzerine polis tarafından alandan uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı gereği CHP Bursa İl Başkanı, cenaze töreninde protokole alınmadı ve protokolün arkasında saf tuttu.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan için memleketi Bursa'nın Büyükorhan İlçesi'ndeki Orhan-ı Kebir Camii’nde bugün askeri tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, cami avlusuna getirildi. Hemen ardından CHP İl Başkanlığı'na ait çelengin cami avlusunda diğer çelenklerin yanına konulması sırasında gerginlik yaşandı. Törene katılan bir grup, çelengi bulunduğu yerden aldı. Kısa süreli arbedenin ardından bir kişi çelengi yere atarak çiğnedi. Gerginliğin artması üzerine polis, çelengi yerden alarak cami avlusundan uzaklaştırdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün yaptığı açıklamada, "Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim; 'CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin’ diye. Bu kadar basit. Onların gideceği bir adres var. O adresi de göstereceğiz. PKK mensuplarının cenazeleri var. Biz onları çok kısıtlı kaldırtıyoruz. Onlara bir kişilik kontenjan ayıracağız. Sandıkta beraberlerse cenazede de olacaklar" demişti.

CHP İL BAŞKANI, PROTOKOLÜN ARKASINDA SAF TUTTU

İçişleri Bakanı Soylu'nun talimatı ilk kez Bursa'da uygulamaya konuldu. Öğle namazı ardından şehit Uzman Çavuş Özkan için cenaze namazı kılındı. CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş da protokolün hemen arkasında şehidin yakınlarıyla birlikte saf tuttu.

5 BİN KİŞİ KATILDI

Tepkili grubun sakinleştirilmesi ardından dua okunmaya devam edildi. Törene Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, milletvekilleri ile birlikte CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Baba Halil Özkan, başsağlığı dileyen Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu’na, “Vatan sağ olsun, 4 oğlum daha var” dedi.

Şehidin ağabeyi Şaban Özkan, kardeşinin asker kıyafeti ile törene katıldı. Şaban Özkan, tabutun yanında babası Halil, annesi Fatma, diğer kardeşleri Şefik, Musa ve Ali Gaffar Özkan ile taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazı kılınması ardından şehit Özkan’ın tabutu, askerlerin omuzlarında ambulansa taşındı. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, şehidin annesi, babası ve kardeşleriyle birlikte tabutun arkasından ambulansa kadar yürüdü. Şehidin cenazesi ilçeye bağlı Gedikler Köyü mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 16:47
  1. Bursa
  2. CHP
  3. Süleyman Soylu

YORUM YAZ

  • Lütfi Lütfi 11 sa önce
    Icisleri bakanima helal olsun
  • GolgeAdamGolgeAdam8 sa önce
    iki uc gun daha konus sn bakan ...
  • SerdarSerdar10 sa önce
    Sayin bakanim senin gibi yigit bir ìçisleri bakanimiz daha çikmamistir su ana kadar sen o DEGERLI makama geldigin gründen beri teröristlerin ve teröristlereyardim edenlerin KORKULU RÜYASI olduniz helalsüt emmissin Allah bin kere razi olsunki teröristler ile ortaklik yapan CHP NINsehit CENAZELERINEALINMAMASIbeniçok duygulandirdi anlindan öpeyim seni sayin bakanim cünki terörist destekcilerin isi yok o KAHRAMANsehitlerimizincenazesinde BUNA cok sevindikAllah yar ve yardimciniz olsun insallah allah sizleribasimizdan eksik etmesin
  • Ömer halis Ömer halis 10 sa önce
    ÇOK YERİNDE BİR KARAR CHPKK'NIN ŞEHİT CENAZESİNDE NE İŞİ VAR CHPKK TERÖRİST CENAZESİNE GİTSİN YAPMADIKLARI İŞ DEĞİL
  • Ali Osman Karakaya Ali Osman Karakaya 7 sa önce
    BU MİLLET SARETLİ İNSANLARA MUHTAÇ.BIRAKIRMI SİZİ YANLIZ.
  • Reisi Allah için sevenReisi Allah için seven9 sa önce
    Kardeşim kapatsaydınız madem partilerini. Yasama elinde değil mi senin, racon kes diye oy vermiyoruz sana.
  • İsmail Kİsmail K9 sa önce
    .... senin tarif ettiğin teröristler nasıl olduda Meclise girdi bi izah et bakıyim.....bir olup Vatanıma Milletime Kardeşlerime düşman olanlarla ittifak yapın birde benim devletimi suçlayın İnşallah en yakında hepinizin boynu devrilir.
  • ÖmerÖmer9 sa önce
    İçişleri bakanımıza selam olsun. Tebrik ediyorum.
  • Celil YAĞMUROĞLUCelil YAĞMUROĞLU11 sa önce
    Helal olsun Bakanıma iyi ki varsınız,Sizin gibi yürekli çalışkan.Milletini Toprağını seve bayrağını seve Şehit Ailelerine sahip çıkan olduğu müddetçe bu devlet var olacaktır. Sağ olun var olun Allah sizlere uzun Ömürler versin yarabbi..
  • yılmazyılmaz11 sa önce
    Dogru karar helal olsun.
  • GulbahceGulbahce11 sa önce
    ....Bu ulke daha cok karisir bu kafayla
  • Akıncı Akıncı 8 sa önce
    شاء اللهAllah razı ola.
  • veliaht suleymanveliaht suleyman11 sa önce
    Devlet kendi guvenlik guclerini katleden teroriste hazinesinden maas veriyor? Dagda savastigi terorist milletin meclisinde vekil? oh ne gezel dunya. boyle bir carpiklik. boyle bir asaglik olabilir mi?
  • muratmurat11 sa önce
    çok doğru bir karar.herkes safını bilsin.sene 2012 yer TBMM,ince pkk lı vekillere dönerek, siz terör kontenjanından meclise geldiniz demişti.
  • TürkoğluTürkoğlu9 sa önce
    Soyluya kötü etmiş diyenler :Hainsiniz ve ekleyeyim şerefsizsiniz...Pkk lilari meclise soylu mu koydu.Onları meclise koyan onlar gibidir bitti.Ve cenaze namazına koymayın dememiş.Çirkef adamlar siziYalancı mahluklar.Protokole koymayın demişBen olsam kandilden bu yana koymam sizi.Elhamdülillah ki cehennem var....YAŞASIN ZALİMLER İÇİN CEHENNEM....
  • bozkurt1071bozkurt107110 sa önce
    Arkadaşlar hiç de doğru bir karar değil ben chp liyim ama bu içişleri bakanına yakışır bir şey değil %2-3 .... hdp ye oy verdi diye tüm chp zan altında bırakılamz
  • habil sünbülhabil sünbül11 sa önce
    İçişleri bakanımız sayın süleyman soylu yu bu kararından sonra alnından öpüyorum bravo helal olsun çok doğru ve yerinde bir karar...
  • sedatkarakuşsedatkarakuş7 sa önce
    bu yapılanolay ŞEHİD he saygısızlık,şimdi şehitleridemi siyasete alet eder duruma geldik,BU NU YAPMAK BU MEMLEKETE ZARAR VERİR,ŞEHİD LERİMİZ BİZLERİN BİRLES TİRİCİ UNSURLARIDIR,HEPİMİZİNDİR
  • cihadcihad8 sa önce
    adının hakkını veren bakandır süleyman soylu. bu yapılan çok yerinde ve doğrudur şehidimizin yanında ona saygısızlık adleden bu simgeler ve simge sahibi karaktersizlerin ne işi var tebrikler
  • TürkoğluTürkoğlu9 sa önce
    Gulbahce san uymamisDiken bile sana uymaz.Terörist ı vatan hainini desteklemek hangi islamiyette var.Hainlik yapıyorsunuz.Müslüman gibi durup müslümana vuruyorsunuz.Buna şeytanın sağdan yaklaşması diyoruz.Pkk lilari meclise alın.Sonra ülke karışmasınAllah belanıZi versin.Zalimler için yaşasın cehennem....Ya öyle Gezip gezip yrum yapıyorsun aynı haberé di miSen....
  • yusufyusuf9 sa önce
    helal olsun sayın soyluya.. chp teröriste destek veriyorsa onun cenazesine gitsin nokta.
  • SelimSelim9 sa önce
    isabet olmuş bu hainlere taviz yok. maden ettiler bulacaklar da.
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