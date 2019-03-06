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Soylu: "Şu anda yurt içinde 700'ün altında terörist var. İçeri giriş de çok az. Ocak'tan bu yana 12 kişi girmiş. Sınırlarda ciddi tedbirler alınıyor."

06 Mart 2019 Çarşamba 11:02
Soylu: "Şu anda yurt içinde 700'ün altında terörist var. İçeri giriş de çok az. Ocak'tan bu yana 12 kişi girmiş. Sınırlarda ciddi tedbirler alınıyor."

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 11:02
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