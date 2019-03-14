Soylu açıkladı: CHP listelerine terörle bağlantılı kişiler sokuldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Habertürk'te Veyis Ateş'in programına konuk oldu. Programda gündeme dair soruları cevaplayan Soylu, CHP ile HDP arasında yapılan ittifak sonucu, PKK'nın belediyecileğe sızdığını belirtti.

"CHP'nin favori belediyesinde terörle iltisaklı meclis üyesi"

Soylu, CHP'nin aday gösterdiği meclis üyesinin PKK ile bağlantısı olduğuna değinerek şu açıklamaları yaptı.

"Adı C.Y, PKK'yla iltisaklı olduğu için gözaltına alındı. Bu adam şu kişi belediye meclis üyesi adayı. Aynı belediye, CHP'nin favori olduğu bir yer. Para toplayarak kırsala aktardığı, KCK yapılanmasından gözaltına alındığı. H.Ş. Ankara'da bir kuyumcu dükkanı soygununda yakalandığı. İstanbul'da 2006 yılında PKK/KCK faaliyetlerinde yer aldığı ve adam topladığı. İzmir'de araç yakma olaylarına yardım ve yataklık yaptığı, 2002'de örgüte finansal destek sağlamak amacıyla Avrupa'da para topladığı."

"Teröre yaltaklık yapan adamlar şu anda parti meclisinde"

"Çok net bir şey var. Bir G gününde düğmeye basacaklar. Belediye meclis üyeliği yapanlar iyi bilirler, tecrübelerini aktarsınlar. Bir şehit cenazesi geldi. Belediye meclisi karar aldı, şu sokağın ismini değiştiriyorum. Diyecek ki, biz de şu sokağa şunun ismini verilmesini istiyoruz. Yani terör örgütüne ait bir insanın. Ne olur o belediye meclisinde. Terör örgütüne yardım yataklık yapan, para toplayan, patlayıcı taşıyan bütün kişileri tamamını almışsınız. Adamlar kadrolu şu anda. PKK'nın kendi adına iradesi sözkonusu değil, irade Kandil'dedir."