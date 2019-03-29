Süleyman Soylu, seçim için alınan önemleri açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Seçim günü 553 bin personel görevi başında olacak.6 bin 745 zırhlı araç, 126 hava aracı, 294 deniz aracı da seçim güvenliğinde kullanılacak" açıklamasında bulundu.29 Mart 2019 Cuma 17:06
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Seçim günü 553 bin personel görevi başında olacak.6 bin 745 zırhlı araç, 126 hava aracı, 294 deniz aracı da seçim güvenliğinde kullanılacak" açıklamasında bulundu.
Soylu, sözlerine şöyle devam etti: Coğrafi şartlar itibarıyla güvenlik noktasında eksiklik yaşanmaması için 11 ilde 6 bin 449 ilave personel görevlendirildi.
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