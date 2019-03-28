Soylu, Sancaktepe'de halka hitap etti

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(Sancaktepe) Burada birileri var, sadece PKK ile kol kola yürümüyorlar burada, uyuşturucu satıcılarıyla da kol kola yürüyorlar. Hiç üzülmeyin, o işi bana bırakın siz. Bakın bakalım feleğini şaşırtıyor muyum şaşırtmıyor muyum." dedi.

Sancaktepe Samandıra'da halka hitap eden Soylu, Türkiye'nin huzurunu bozmak, birliğinin ve beraberliğini ortadan kaldırmak isteyenlere izin vermeyeceklerini belirterek, "Çocukluğumuzda babalarımız konuşurken, 'Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihi yenilmez.' derlerdi. İş, okul, üniversite yok... Tayyip Erdoğan ve Türkiye bir devrim gerçekleştirdi, Doğu'nun ve Güneydoğu'nun makus talihini yendi. Bugün okul, üniversite, hastane, doktor, havalimanı var. " diye konuştu.

Bakan Soylu, Türkiye'nin önünde 4,5 yıl seçim olmayan bir dönem olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Seçim olmadığı dönemde Türkiye, ekonomide gürül gürül adımlar atsın, yerli ve milli üretsin, terörü tamamen tasfiye etsin, terörün kökünü kazısın istiyoruz. Türkiye, etrafındaki coğrafyaya huzur getirsin istiyoruz. Şimdi yeni bir fitne tohumu ekiyorlar. 325 HDP, PKK iltisaklıyı CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi listelerinden aday yaptılar. Karakola molotof kokteyli atmış bir adamın Sancaktepe belediye meclis üyeliğinde ne işi var? İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener konuşuyor sağda solda, 'Ben hepsine kefilim.' Beraber mi onlarla yaşadın? Molotof kokteyli atarken beraber mi yaşadın? PKK'dan hüküm giymiş bir kişinin Sancaktepe belediye meclis üyeliğinde ne işi var? Uyuşturucuyu üretip de elde ettiği geliri PKK'ya gönderen kişinin belediye meclis üyeliğinde ne işi var? Esnafı haraca kesen insanların belediye meclis üyeliğinde ne işi var? Adam mı bulamadılar? Ne yapmak istiyorlar?"

- "Saadet Partisi beni YSK'ya şikayet etmiş"



Refah Partisi'nde siyaset yapmadığını ancak Necmettin Erbakan'ı takip ettiğini anlatan Soylu, şunları söyledi:

"Rahmetli Erbakan Hoca, postunu Doğu ve Güneydoğu'ya serdi. Sebebi neydi? Çünkü oradaki kardeşlerimizi bizden uzaklaştırmak istediklerini gördü. PKK, dinsiz bir örgüttür. Oradaki kardeşlerimizi etkileyebileceğini gördüğü için oralarda adım adım dolaştı. Doğu ve Güneydoğu İslam'ın, Müslümanlığın en güçlü kalelerinden bir tanesi. Onları bizden ayırmak, yalnızlaştırmak, değerlerinden kutsallarından ayırmak için PKK örgütünü oraya musallat ettiler. Bunu gördü Erbakan Hoca. Bugün ne oldu bunlara da PKK ile kol kola giriyorlar? Saadet Partisi beni sözlerimden dolayı dün Yüksek Seçim Kuruluna şikayet etmiş. Beni şikayet edeceğine, o sözleri söyleyen Kürdistan'dan referans veren adamı şikayet etsene? Beni niye şikayet ediyorsun?"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sancaktepe'de de uyuşturucu operasyonu yaptıklarını anlatarak "Yapmaya da devam edeceğiz. Burada birileri var, sadece PKK ile kol kola yürümüyorlar, burada uyuşturucu satıcılarıyla da kol kola yürüyorlar. Hiç üzülmeyin, o işi bana bırakın siz. Bakın bakalım feleğini şaşırtıyor muyum, şaşırtmıyor muyum? Hem hükümetin bir üyesi olarak hem de Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak size bir namus ve şeref sözü veriyorum, bu uyuşturucu satıcılarını da onların ağababalarını da yerin 7 kat dibine gömmezsek Allah da millet de hesabını sorsun." ifadelerini kullandı.

Soylu, konuşmasının sonunda katılımcılardan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a ve AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü'ye destek vermelerini istedi.