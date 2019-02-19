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Soylu, Rumen mevkidaşı ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Romanya İçişleri Bakanı Carmen Daniela Dan ile bir araya geldi

19 Şubat 2019 Salı 17:50
Soylu, Rumen mevkidaşı ile görüştü

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Romanya İçişleri Bakanı Carmen Daniela Dan ile görüştü.

"Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı" kapsamında İstanbul'a gelen Daniela Dan ile Soylu'nun, Şişli'de bir otelde basına kapalı gerçekleşen görüşmesi, yaklaşık 40 dakika sürdü.

Soylu görüşmede, Romanya'nın Türkiye'nin güvenilir bir müttefiki olduğunu belirterek, Romanya'yla güçlü tarihsel bağlara sahip oldukları stratejik bir ortak olduklarını söyledi.

Bölgede güvenlik alanında en yoğun iş birliği içinde oldukları müttefiklerden birinin Romanya olduğunun altını çizen Soylu, Karadeniz güvenliği bağlamında kilit ülkelerin Türkiye ve Romanya olduğunu ve bunun kanıtının iki ülke arasındaki verimli diyalog olduğunu kaydetti.

Toplantıda, Romanya'yla ikili iş birliği faaliyetleri, güvenlik ve göç alanlarında iş birliği, terörle mücadele, FETÖ/PDY terör örgütü, PYD/PKK, DEAŞ terör örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması gibi konular görüşüldü.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 17:50
  1. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  2. Romanya İçişleri Bakanı Carmen Daniela Dan

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