Süleyman Soylu: PKK'yı şehirden tamamen sildik...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları;

PKK ile mücadelede neredeyse sona yaklaştık. Şehirden tamamen sildiğimiz PKK'yı kırsalda da mağaraların içine tıktık. Trafik cezalarından gelen paralar Maliye'ye gitmiyor. Birtakım tezviratlar yapıyorlar... Bu trafik cezalarından gelen paralar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal bütçesine gidiyor ve oradan da fakir fukaraya dağılıyor.