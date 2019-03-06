Soylu: PKK'nın atadığı adam, HDP'li Belediye Başkanlarına sigarasını yaktırıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2019 seçimlerinde 2014 yerel seçimlerine göre olaylardaki azalma yüzde 88,1. Siyasi etkinliklere 2014 seçimlerinde 1 Ocak'la 6 Mart arası 3 milyon 671 bin katılım olmuş, şu anda 4 milyon 780 bin. Yani çok daha fazla insan mitinglere gidiyor, siyasal etkinliklere katılıyor ve müdahale oranımız da yüzde 2,6'dan yüzde 0,5'e düşmüş. Mümkün olduğu ölçüler içerisinde seçim olayı 2014'te 581 tane olmuş, bu dönem 237'ye düşmüş." dedi.

Soylu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, son dönemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Seçim güvenliğinin nasıl sağlanacağına ilişkin alınan önlemler hakkında da bilgi veren Soylu, tüm tedbirlerin alındığını vurguladı. Soylu, 19-26 Ocak arası yaklaşık 7 günde bütün bölgelerde tüm güvenlik birimleriyle yoğun toplantılar gerçekleştirildiğini belirtti. Soylu, geçen seçimde yaşanılan eksiklikleri, aksaklıkları, yapılan iyi uygulamaları tamamının masaya yatırdıklarını söyledi.

Bu toplantılardan iyi netice aldıklarını ifade eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2014 yerel seçimleriyle bugüne kadar olan kıyaslama itibarıyla şöyle bir değerlendirme yapabilirim; 2014-2019 seçimlerinde şu ana kadar olan olaylarda, sahaya iyi bastığımız için mesela önce muhtar olayları ciddi şekilde arttı. Neredeyse yüzde 60'a geliyordu. Yayınlar yaptık, anonslar yaptık. Bunun yanlış olduğunu, bu mücadelenin centilmence geçmesi gerekli olduğunu ve birden durdu. Oran gittikçe aşağıya gelmeye başladı. 2019 seçimlerinde 2014 yerel seçimlerine göre olaylardaki azalma yüzde 88,1. Siyasi etkinliklere 2014 seçimlerinde 1 Ocak'la 6 Mart arası 3 milyon 671 bin katılım olmuş, şu anda 4 milyon 780 bin. Yani çok daha fazla insan mitinglere gidiyor, siyasal etkinliklere katılıyor ve müdahale oranımız da yüzde 2,6'dan yüzde 0,5'e düşmüş. Mümkün olduğu ölçüler içerisinde seçim olayı 2014'te 581 tane olmuş, bu dönem 237'ye düşmüş."

Bunun çok daha düşük olmasını arzu ettiklerinin altını çizen Soylu, bütün vali, kaymakamların, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarının her birinin seçim güvenliğinin sağlanmasını şu anda temel bir mesele olarak ortaya koyduklarını vurguladı. Soylu, "Şu anda seçim güvenliği açısından 3'e ayırdık, seçim öncesi, seçim günü, sayım ve sayım sonrası. Bu 3 temel nitelik üzerinden yürütüyoruz." bilgisini verdi.

Süleyman Soylu, şu anda seçim öncesi okullardaki, oy sayım yerlerindeki, seçim kurulundaki kameraların, ışıklandırmaların, jeneratörlerin, Milli Eğitim Bakanlığından Enerji Bakanlığına kadar bütün bakanlıklara ilgi kurulduğunu söyledi. Soylu, "Geçen yıllara yönelik yüzde 88'in üzerinde olaylarda azalma var ve inşallah bu azalma aynı ölçekte devam edecek." ifadelerini kullandı.

- "Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihi yenildi artık"

"Kayyum atanan belediyelerde nasıl değişimler yaşandı? Kayyumların birçok seçim bölgesinde belediye başkanı adayı gösterilmesi, bu isimlerin başarılarının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir mi?" şeklindeki soruya Soylu, "Kayyumlardan şu anda kadar bizim Diyarbakır Belediye Başkan adayımız, Hakkari Belediye Başkan adayımız kayyum ve aynı zamanda Şanlıurfa'da Halfeti'de ilçe belediye başkan adayımız kayyum. İkisi kaymakam biri vali yardımcısıydı, üçü de kayyum onun dışındakiler yerel adaylar." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, toplam 7,5 milyar liralık yatırım yapıldığını anımsatarak, bir taraftan gençlik, bir taraftan kadın merkezlerinin yapıldığını, diğer taraftan ise spor salonları yapıldığını, ayrıca şehrin ekonomik alt yapısının cazip hale getirilebilmesi için adımlar atıldığını söyledi.

Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz, bugün oralara gidiyor değiliz ki. Ağrı'nın Cumhuriyet Caddesi var, defalarca gittik. Ağrı'ya gittiğimde çok kokuyordu, bildiğiniz çöp, üstüne üstlük onun da belediye başkanıydı, gitmiyordu ki, Ağrı'nın belediye başkanıydı. Orayı kim yönetiyordu, dağın atadığı kayyum yönetiyordu. Kime hesap veriyordu? Kandil'e hesap veriyordu. Kimseye hesap verdiği yoktu, Ağrı'nın vatandaşına, Diyarbakır'ın vatandaşına hesap verdiği yoktu. Ahmet Türk'ü 18-19 yaşındaki bir çocuk idare ediyordu, genç idare ediyordu. PKK'nın atadığı adam sigarasını yaktırıyor, kendisine hürmet ettiriyor, sonra da böyle karakterli insanlar olarak dolaşıyorlar. Birileri itibar ediyorlar. Aslında onlara itibar edenlere de itibar etmemek lazım, çok net söylüyorum.

Bütün bunları görüyorsunuz, adam PKK'nın oradaki taşeron sürükleyicisi, 'iyi adamdır'. Neresi iyi adam, 'iyi'nin ölçüsü nedir? Nasıl böyle bir şey söz konusu olabilir? Onu, oradan aldık görevden. Yaptığı teröre destek sebebiyle biz onu aldık, terör örgütünün oradaki maşası oldu diye onu aldık. Şimdi, tekrar onu Mardin'de aday koyuyorlar. Hatta terör örgütü onun orada yaptığı yolsuzluklar nedeniyle kendisini de bir çok defa sözde onların öz eleştirisini aldı. Mardinliler iyi bilirler yaptıkları işleri. Onun için kayyumlar, önemli bir şeyi gerçekleştirdiler. Şunu söyleyebiliriz; bizim çocukluğumuzda evlerimizde Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihini yenmeyeceği söylenirdi. Böyle bir şey söz konusu değil. Bunu Tayyip Erdoğan ile AK Parti hükümetleri bu sözü ortadan kaldırdı. Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihi yenildi artık."

Doğu ve Güneydoğu illerinde havalimanlarının, üniversitelerin olduğunu, okul ve öğretmelerin bulunduğunu, hastanelerin yer aldığını, mezralara kadar uzanan yolların olduğunu vurgulayan Soylu, kendisinin mesleği gereği batı ve doğuda birçok ile gittiğini söyledi. Soylu, "Kıyas edin, ya doğudaki bir milim üsttedir ya batıdaki bir milim üsttedir. Türkiye'nin 780 bin kilometre karesinde mahrumiyet diye bir şey kalmış değildir, bu kadar açık ve net." dedi.

- "Doğu ve Güneydoğu'daki asayiş olaylarımız önemli oranda azaldı"

Hatta bazı batı illerinde mahrumiyetin çok daha fazla olabildiğine dikkati çeken Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle bu kayyumla neler yapılabileceği çok açık ve net ortadadır. Diyarbakır'ın resimlerine bakar mısınız? Dünyada böyle caddeler yok. Sıcak asfaltlarından, parklara her şey.

Öbür tarafta Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin yaptıkları var. Bin 970 kilometre sıcak asfalt, otobüsler, gençlik ve kadın kültür merkezleri, içme suları. Yıllarca farelerin içinde bulunduğu Ağrı'nın Tutak ilçesinde bir depodan insanlar su içiyorlardı. Beytüşşebap'ta kahverengi su içiyorlardı. Ben buradan söylüyorum, desinler ki 'hayır'. Doğu ve Güneydoğu'ya öyle bir el uzatıldı ki kayyum vesilesiyle hem terörün şah damarı kesildi hem de oranın imar ve inşası önemli ölçüde gerçekleştirildi. Doğu ve Güneydoğu'daki asayiş olaylarımız önemli oranda azaldı."

Vatandaşın, bu huzurdan yüzde 100 memnun olduğunu ifade eden Soylu, Ergani'ye gittiklerini ve orada 6 bin kişi olduğunu ve Diyarbakır'da yapılan açılışta ise 25 bin kişinin bulunduğunu dile getirdi.