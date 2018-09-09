Soylu: Nereye gitsek Suriye meselesi konusunda başları öne eğik!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye meselesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Soylu’nun o açıklamaları;

"(İdlib) Bizim derdimiz insaniliğimizdir. Bu konudaki iddiamızı da devam ettiriyoruz. Bundan da vazgeçmeyeceğiz. Oradan saldırılarla başlayacak bir göç dalgasının sorumluluğu bize ait değildir. Bu da açık ve nettir. Biz bu insaniliğimizden vazgeçmeyeceğiz. Gittiğimiz bütün uluslararası toplantılarda tüm sözde büyük ülkelerin temsilcilerinin, Suriye meselesi konuşulduğu zaman başları öne eğiktir. Çünkü, dudaklarından söyledikleriyle yaptıkları arasında büyük bir tenakuz ve ölçüsüzlük söz konusudur. İşin tiyatrosundalar bunu herkes bilmektedir. Şu rakamı Türkiye'ye vermek isterim. 255 bin 300 Suriyeli kardeşimiz son iki yılda geri döndü. Demek ki orada eğer huzur sağlanırsa kendi topraklarının özlemi içerisindeler. Bunun 160 bini Fırat Kalkanı bölgesinde devletimizin ortaya koymuş olduğu o huzur hattı oluştuğu anda geri döndü."