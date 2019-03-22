Soylu açık açık söyledi: Seçilse dahi görev yaptırmayız!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de iş insanlarıyla yapılan bir toplantıda konuştu.



Bakan Soylu salonda iş adamları bulunduğunu, kendisinin de R.Ö. adında bir işsiz bildiğini belirterek, şunları söyledi:



"1990'lı yıllarında başında Muş'un Malazgirt ilçesinde Yol, Su, Elektrik Genel Müdürlüğüne ait iş makinelerinin yakılması eylemine katılmış. 2015'te Apo'ya tecridi protesto etmek için eylemlere katılmış, basın açıklaması yapmış, küçük bir ayrıntı belki ama 2018 yılında KCK Türkiye masası yapılanmasında faaliyet gösterdiği bilgisi var.



Bir tane arkadaşı var, 2010 yılında İzmir'de korsan gösteri ve güvenlik güçlerinin araçlarına havai filan atma, taşlı sopalı saldırı eylemi gibi sosyal faaliyetleri var.



Bir tane de 1997 yılında PKK/KCK terör örgütü mensubu olmak suçundan Diyarbakır E Tipi cezaevinde yatmış bir eleman var.



Bir de kuyumcu dükkanı soymaktan yakalanmış bir örgüt üyesi.



Saydığım insanlar ve bunlar gibi son tespitlerimize göre Türkiye genelinde 325 kişiyi, öncesinde 299 demiştim ama son tahlilde bunun gibi 325 kişiyi ilçe belediye meclis üyesi olarak şu aziz millete teklif ediyorlar."

"Bunlara belediye meclis üyeliği yaptırmayız''

Bakan Soylu, anlattıklarının birkaçının İzmir CHP ilçe belediye meclis üyesi adayı olduğunu ifade ederek, "Bu kariyerde, bu karakterde, özgeçmişleri bu şekilde olan ve resmen PKK tarafından CHP İzmir listelerine itelenmiş 14 kişi var. 31 Mart günü eğer seçilirse sicillerinde PKK iltisakı bulunan, tövbekar falan olmamış, irtibatı kesilmemiş ve Türkiye çapında 325 kişi, belediye meclislerine girecekler.



Şunu söyleyim, bunların iltisakı, irtibatı, davaları devam ediyor. Net söyleyim 14 değil 325 kişi de olsa, iltisakını, irtibatını tespit ettiğimiz anda bu adamların hiçbirisi Allah muhafaza belediye meclis üyesi seçilse biz bunlara belediye meclis üyeliği yaptırmayız. Çünkü bu olayları yapmış insanların bu görevlere aday olma hakkı olabilir ama bunların bu görevleri yapma hakkı yok." diye konuştu.



Yaklaşık 15 gündür aynı şeyleri söylediğini aktaran Soylu, hiçbirinin çıkıp da "Hayır o listede isminin baş harflerini verdiğin kişi benim, benim böyle bir hayatım yok, PKK ile irtibatım yok" demediğini, ismini verdiği partilerin başkanlarının da itiraz etmediğini ifade etti.