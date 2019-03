Bakan Soylu, terörist Karayılan'dan 'hayvan' diye bahsetti

31 Mart’ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerde, Cumhur İttifakı’nın adaylarına destek vermek amacıyla Tekirdağ’ı ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kapaklı Eski Belediye Meydanı’nda düzenlenen mitingde davul zurnayla karşılandı. Mitingde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Size bir selam getirdim; bir ahbabınızdan, bir dostunuzdan bir selam getirdim. Size bir selam getirdim, gece gündüz bu memleket için çalışan, tehdit etseler de, iftira atsalar da ‘Ben sadece milletin önünde, sadece Allah’ın önünde eğilirim’ diyen kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını getirdim" dedi.

"Camileri ve okulları yıktılar"

Geçmiş yıllarda Türkiye’de büyük ayrıştırmaların ve darbelerin yaşandığını dile getiren Bakan Soylu, "On yıllardır Türk-Kürt, Alevi–Sünni, sağcı–solcu, açık–kapalı diyerek bizleri birbirimize düşürdüler. On yıllardır bu ülkenin başında kaynar kazanlar kaynattılar. Büyümeyelim, özgür olmayalım, güçlü bir Türkiye olmayalım, tam bağımsız olmayalım, dünyaya sözümüzü haykırmayalım diye on yıllardır hiç geri adım atmadılar. Şu yakamızı hiçbir daim bırakmadılar. 1960 darbe, 1971 darbe, 1980 darbe, 28 Şubat darbe, 27 Nisan darbe. En son o Amerikan uşağı, Pensilvanyalı şarlatanın gerçekleştirmeye çalıştığı darbe. Bitti mi? Hayır, bitmedi. 7 Haziran sonrası HDP oyunu yüzde 13’e çıkardı. Ardından Doğu ve Güneydoğu’da yaşayan kardeşlerimizi yaktılar, yıktılar. Camileri, kütüphaneleri, okulları yaktılar. Oradaki kardeşlerimizin oradan gitmesine vesile oldular" ifadelerini kullandı.

"Gezi olaylarında faiz 3,5-4 puandı"

Gezi olaylarını hatırlatan Bakan Soylu, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Biz sizle gurur duyuyoruz. Bu ülkenin bir evladı, bu milletin bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Allah razı olsun ki bu ülkeye gerçekleştirilen saldırılara karşı bir kez eğilmediniz, hep Elif gibi dik durdunuz. Bu ülkede Başbakan astılar, Bakanlar astılar, bu ülkede bizi birbirimize düşürmek için her türlü tezgahı açtılar. İstedikleri Türkiye’nin güçlü, kuvvetli olmamasıydı. En son Gezi olaylarında faiz 3,5 – 4 puandı. Türkiye 100 milyar dolarlık yatırımın önünü açmıştı. Bir taraftan IMF’ye çantasını vermiş, ülkemizden göndermiş, bir prangadan daha kurtulmuştu. Birinci sıçramamızı gerçekleştirmiştik."

“Bu ülkede kardeşi kardeşe düşürmeye çalışanlara ne diyeceğiz?”

HDP’li milletvekillerini sert sözlerle eleştiren Soylu, "Burada sizinle dertleşmeye geldim. Hem bir evladınız hem de İçişleri Bakanınız olarak sizlerle dertleşmeye geldim. Bana ‘Sert konuşuyorsun’ diye kızıyorlar. Kadın diyecek ki; ‘Ben sırtımı PKK’ya, PYD’ye dayadım’. Biz ne diyeceğiz? Bu ülkede kardeşi kardeşe düşürmeye çalışanlara ne diyeceğiz? Ülkemizi tehdit edecekler, ne demişim yani? Dediğim açık ve net; ‘Sen sırtını PKK’ya, PYD’ye dayamışsan, şimdi sana 4 duvar verdik, ister o duvara daya ister diğer duvara daya" ifadelerini kullandı.

"Burunlarından fitil fitil getirmezsem namerdim"

PKK terör örgütüne karşı mücadelenin kararlı adımlarla ilerlediğini vurgulayan Bakan Soylu, "Bana tekrar küsüyorlar. Neden? Diyorlar ki ‘İçişleri Bakanı böyle konuşur mu?’ Onların vekilleri, ki ben onlara milletvekili demiyorum. Kimse kusura bakmasın, demiyorum, demeyeceğim. Onlar terörün, PKK’nın vekilleridir. Onların kendi adına bir söz söyleme hakkı yok. Onlar robottur, karakteri ve şahsiyetleri yok. İstanbul’dan Diyarbakır’a kadar 15 vilayette APO’nun İmralı’dan serbest bırakılması için yürüyüş yapacaklarmış. Ben ne demişim? Kötü bir şey demedim ki. ‘Ulan sizi yürüten adam değildir’ dedim. Yürüyebildiler mi? Hayır. O eskidendi. Ben bir kardeşiniz olarak söylüyorum; 2 evlat babasıyım bir tane kızım var. İçim acıyor, yanıyor. 13- 14 yaşındaki kızları dağa terörist olarak götürenlere, ardından onlara taciz ve tecavüz edenlere, ardından Karayılan">Murat Karayılan hayvanının masasına meze olarak koyanların burunlarından fitil fitil getirmezsem namerdim" diye konuştu.

"Kavgalı eve kim kız verir?"

Ülkede yaşanan terör olaylarının ekonomiyi kötü etkilediğini söyleyen Bakan Soylu, "7 yıldır bu ülkeye yapmadıkları kalmadı. Son 7 yıldır hep beraber gördük 150 milyar dolar Gezi olaylarında bu ülkeye maliyet bıraktılar. Kavgalı eve kim kız verir? Kim bu ülkeye yatırım yapar? Kendi iş insanlarımız bu ülkeye yatırım yapmazken, kim gelsin de yatırım yapsın? Türkiye’ye öyle saldırı yapıyorlar ki, bu kudretli ülkeyi ele geçirmeye çalışıyorlar. Becerebilselerdi 15 Temmuz’da ele geçireceklerdi. Şimdi önümüzdeki 4,5 yılda seçim yok. Acaba bu süreçte ülkenin sıçramasını, büyümesini, istikrarını, daha rahat iş bulmasını, bu ülkede ekonominin gürül gürül büyümesini engelleyebilir miyiz?" ifadelerini kullandı.

"Kılıçdaroğlu bu tezgahın kurucularından"

Ana muhalefet partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da hedef alan Bakan Soylu, "Bu ülkenin yarınlarını pranga altına almak için bir çalışma içerisindeler. Hepsi bir araya geldiler, bunu çok rahat görüyoruz. Kılıçdaroğlu bu tezgahın kurucularından bir tanesi. Bunlar ne ‘yuh’tan anlıyor, ne söylenen sözden anlıyor. 24 Haziran’da HDP’yi, PKK’nın vekillerini kim taşıdı meclise, biz mi taşıdık? Kılıçdaroğlu televizyonlara çıktı; ‘Bir oy HDP’ye bir oy CHP’ye’ dedi mi demedi mi? Ben İçişleri Bakanı olarak ülkemi savunmak için oraya çıktım. Kadının biri kalktı bizim evlatlarımıza dedi ki; ‘Sizin Diyarbakır’daki sizin işgal polisleriniz, jandarmalarınız’’ dedi.

"299 PKK’lıyı meclis listelerine koydular"

Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an 299 HDP’li ve PKK’lıyı il genel meclisine ve büyükşehir meclis listelerine koydular. Kimisi Apo lehine çalışmalar yapmış. Kimisi açlık grevi yapmış, kimi PKK’dan hapis yatmış. Tüm bunları listelerine koydular. O zaman biz 94 tane Doğu ve Güneydoğu’daki belediyeyi niçin aldık? O zaman onlar teröre yardım etmeye devam etselerdi. O zaman onlar teröre patlayıcı taşımaya devam etselerdi. O zaman orada her belediyeye gidenlere; ‘Sen işe alırdım ama kardeşin dağa terörist olarak gidecek’ diyenleri serbest bıraksaydık. O zaman ilçelerimize şehitler gelirdi."

"Hep birlikte güçlü yarınlara adım atacağız"

Yerel seçimlerin önemli olduğuna dikkat çeken Soylu, "Bu ülkede Tayyip Erdoğan öyle bir devrimin altına imza attı ki. Bu ülkede 10 yıl önce insanlar ‘Ben dindarım’ diyemiyorlardı, ‘ben Alevi’yim’ diyemiyorlardı, ‘ben Kürt’üm’ diyemiyorlardı. Bugün Allah’a şükür diyebiliyorlar. Herkese istediğini söyleyebilecek, istediğini ortaya koyabilecek bir imkan, bir özgürlük alanı oluşturdu. Ama onların tek derdi Türkiye’yi tökezletmek. Bizim derdimiz nedir biliyor musunuz? Şu sizin çektiklerinizi Türkiye’nin gelecek nesli bir daha çekmesin istiyoruz. Yüzdük, yüzdük sonuna geldik. Şimdi Cumhur İttifakı’nın da gücüyle inşallah hep birlikte yarınlara güçlü adım atacağız. Bunlara fırsat vermeyelim" dedi.

"Polislerimiz uyuşturucu satıcılarını görünce ayaklarını kırsın"

"Yine kızıyorlar bize. Niye? ‘Eğer uyuşturucu satıcıları okulların etrafında uyuşturucu satıyorlarsa, polislerimiz onları görünce ayaklarını kırsın’ demişim, yanlış mı söylemişim? Tabi yukarıdan keyifli olanlar için önemli değil. Anne gözüne yumruk yemiş, gelip kolumu tutuyor. ‘Bu gözü evladım morarttı’ diyor. ‘Allah’ını seversen evladımı bundan kurtar, benden para istedi vermeyince bunu yaptı’ diyor. Ne yapacağız ‘Pış pış hadi bakalım’ mı diyeceğiz? 57 bin uyuşturucu satıcısını kodese gönderdik. Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalamalarını yaptık. 7.2 ton likid esrar, 1.5 ton eroin, 1200 kilo eroin, 260 ton bonzai ile ülkemizi zehirleyeceklerdi. Hiç merak etmeyin. Güvenlik güçlerimiz, savcılarımız ve hakimlerimiz büyük bir mücadele ortaya koyuyorlar. Size namus ve şeref sözü veriyorum. Hem bu uyuşturucu satıcılarını, hem onların patronlarını yerin 7 kat dibine gömmezsek Allah bunun hesabını sorsunlar bizden" şeklinde konuştu.