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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Kayyımdan hediye aldı' iddiaları sonrası harekete geçti!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kayyımdan hediye aldığı iddialarına yönelik, "Bununla alakalı özel bir teftiş yaptırıyorum" dedi.

27 Ağustos 2019 Salı 15:43
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Kayyımdan hediye aldı' iddiaları sonrası harekete geçti!

Kayyımdan hediye iddiasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yanıt verdi. Bakan Soylu, "Böyle bir hediyeyi ben de arıyorum, neymiş" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu'nun açıklamasından satır başları:

"Kayyımların bakanlara hediye verdiği iddiasını özel bir teftiş ettiriyorum

Herkes açık verebilir ama bizler açık vermemesi gereken insanlarız. Ne devlet adamlarına böyle bir şey yapılır, ne de devlet adamları böyle bir şeyi kabul eder. Uydurulmuş, icat edilmiş işler.

Mardin Belediyesi'ne hiç gitmedim. Bunların hepsi Sayıştay, teftiş ve mali denetimlerden geçmektedir, devlet denetimi böyle bir şeye imkan vermez.

Bakırcıya gider bakıra bakarım, ayakkabıcıya gider ayakkabıya bakarım. Herhalde çok acıttık, onun için başka yoldan saldırıyorlar.

Saldırılar tutmaz, ehemmiyeti yok.

Türk Hava Kurumunun yönetimi boşluktadır

Türk Hava Kurumunun yakın döneme kadar birçok usulsüzlüğünü arkadaşlarımız saptadı. 26 Haziran tarihi itibarıyla Türk Hava Kurumunun herhangi bir yönetimi söz konusu değildir. Türk Hava Kurumunun yönetimi boşluktadır."

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 15:43
  1. Mardin
  2. Türk Hava Kurumu
  3. Süleyman Soylu

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