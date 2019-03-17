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Soylu, İmamoğlu’na Balat’tan seslendi: "Bir Karadeniz evladı PKK’ya taşeronu olmaz, celladı olur"

Yerel seçim çalışmaları kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, Fatihlilerle bir araya geldi.

17 Mart 2019 Pazar 20:46
Soylu, İmamoğlu’na Balat’tan seslendi: "Bir Karadeniz evladı PKK’ya taşeronu olmaz, celladı olur"

Yerel seçim çalışmaları kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, Fatihlilerle bir araya geldi. Balat’ta düzenlenen mitingde konuşma yapan Soylu, Ekrem İmamoğlu’na seslenerek, “Ey İmamoğlu, ben de Karadeniz evladıyım. Bir Karadeniz evladı PKK’ya taşeronu olmaz, celladı olur” dedi.


31 Mart yerel çalışmaları kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, Balat’ta Fatihlilerle buluştu. Halkı selamlayan protokol, ardından konuşmalara geçti. Soylu konuşmasında CHP, SP ve İYİ Parti’nin HDP ve PKK’yı destekleyerek belediye meclislerine sokacaklarını söyledi. Soylu, “299 HDP’liyi, PKK’lıyı CHP’nin, Saadet Parti’nin İYİ Parti’nin listelerinden belediye meclislerine, daha sonra Türkiye’deki şehirlerin belediye başkanlıklarını birbirlerine dağıttılar ve biz birbirimizi destekliyoruz dediler” ifadelerini kullandı. Soylu öte yandan Doğu ve Güneydoğu’yu PKK’dan kurtardıklarını belirterek, “Sadece Mardin’e 2018 yılında 3 milyon turist geldi. 2019 yılında Tunceli’de otellerde bir tek yer yoktu. Son 30 yılın teröre katılımındaki en düşük yılı, 2018 yılı. PKK’yı oradan söküyoruz, çıldırıyorlar” dedi.



“Türkiye’deki şehirlerin belediye başkanlıklarını birbirlerine dağıttılar, biz birbirimizi destekliyoruz dediler”


CHP, SP ve İYİ Parti’nin, HDP’yi destekleyerek belediye meclisine soktuklarını ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin zillet ittifakı, şer ittifakı içerisinde Saadet Parti, İYİ Parti, FETÖ, PKK, DHKP-C hepsi bir araya geldiler, 299 HDP’liyi, PKK’lıyı CHP’nin, Saadet Parti’nin İYİ Parti’nin listelerinden belediye meclislerine, daha sonra Türkiye’deki şehirlerin belediye başkanlıklarını birbirlerine dağıttılar ve biz birbirimizi destekliyoruz dediler. HDP’nin Eş Başkanı Sezai Temelli’nin ne dediğini duydunuz. İmamoğlu ile Yavaş bilsinler ki onları kazandıran biz olacağız, alacaklarımızı seçimden sonra alacağız dediler. Sözleşme açık. Bu sözleşmenin altında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, FETÖ’nün, PKK’nın, Kandil’in, Türkiye batsın da ne olursa olsun diye politika yapan Kemal Kılıçdaroğlu’nun imzası var” ifadelerini kullandı.



“Teröre katılımından üç kat daha fazla adalete teslim oluyorlar”


PKK’nın yardımına Kılıçdaroğlu’nun koştuğunu dile getiren Soylu, “Gecenin bir saatinde bir anne kızını alıp komşusuna gidip komşusundan gelebileceği rahat ve huzurlu bir Güneydoğu ve Doğu ortamı oluşturduk. Sadece Mardin’e 2018 yılında 3 milyon turist geldi. 2019 yılında Tunceli’de otellerde bir tek yer yoktu. İsteyen arasın, bir tek yer yok. Son 30 yılın teröre katılımındaki en düşük yılı, 2018 yılı. Şimdi yine önde gidiyor. Teröre katılımından üç kat daha fazla adalete teslim oluyorlar. PKK’yı oradan söküyoruz, çıldırıyorlar. İmdat istediler, o imdada Kılıçdaroğlu koştu. Amerika ve Avrupa’nın telkiniyle beraber onlar koştu” şeklinde konuştu.



“Bir Karadeniz evladı PKK’ya taşeron olmaz, celladı olur”


CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’na seslenen Soylu, “İmamoğlu diyecek ki, benim onlarla ilgim yok. Sen paçayı çoktan kaptırmışsın. Ey İmamoğlu, ben de Karadeniz evladıyım. Bir Karadeniz evladı PKK’ya taşeronu olmaz, celladı olur. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir milletvekili, Sezgin Tanrıkulu terörist cenazelerine gidiyor, Diyarbakır’da baro başkanıyken en önemli işlerinden bir tanesi yaralı teröristlerin hastanelerde veya bir başka gizli yerlerde tedavisini sağlayabilmekti. İstanbul’un Belediye Başkan adayı İmamoğlu, ’Terör cenazesine giden, aynı zamanda teröristlerin cenazesini yaptırmak için çaba sarfeden bu adamla aynı çatı altında olmaktan iğreniyorum, tiksiniyorum, PKK’dan gelecek oyun da bekleyenin de Allah cezasını versin’ diyebilir mi? Diyemezler, sözleşmeyi imzalamışlar” dedi.


Soylu, konuşmasında Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan için desteklerini istedi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 20:46
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