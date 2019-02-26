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Soylu'dan HDP- PKK uyarısı: İstanbul'a musallat etmeyin!

Gaziosmanpaşa'daki kanaat önderleri ile bİraraya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ne olursunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne HDP'yi, PKK'yı musallat etmeyin." dedi.

26 Şubat 2019 Salı 14:47
Soylu'dan HDP- PKK uyarısı: İstanbul'a musallat etmeyin!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da kanaat önderleri ile kahvaltıda buluştu. Soylu’ya AK Parti'nin Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Adayı Hasan Tahsin Usta ile çok sayıda partinin il ve ilçe yöneticisi de eşlik etti.

Salonda bulunan vatandaşlarla tek tek tokalaşarak ayaküstü sohbet eden Soylu, yurt genelinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Daha sonra yaya trafiğine ilişkin yapılan çalışmaları anlatan Soylu, "1 Nisan'dan sonra yaya trafiğine ilişkin çok önemli adımlar atıyoruz. Bazı yerlerde kırmızı ışık yanıyor, yaya atlıyor sokağa. Öyle bir şey olmaz. Orada herkes ışığa uyacak. Ama normal okul geçitlerinde, ışık olmayan yerlerde araç trafiğe basacak. Basmıyorsa merak etmeyin biz frene bastırmayı biliyoruz. Her zaman konuşuyorlar, 'Avrupa’da adım attığında araç duruyor, bizde neden durmuyor' diyorlar. Bizde de duracak. Türkiye’yi o seviyeye getireceğiz." dedi.

İstanbul'a 1000 bekçi daha alınacak

Yeni bekçilerin yakın zamanda göreve başlayacağı müjdesini veren Soylu, “Bekçilerimiz döktürüyor. Memnun musunuz bilmiyorum. Şimdi bin bekçi daha göreve başlıyor. Dün akşam planlamasını yaptık. Mart ayında 8 bin tane bekçi daha alacağız. Mart’ın başında alıma çıkıyoruz. Bin tane bekçi de oradan vereceğiz İstanbul’a. Kimseye söylemeyin. İstanbul’a, Ankara’ya torpil geçiyoruz. Artı, önümüzdeki dönemde İstanbul’a tarihinin bir seferde verilmiş en büyük polisini vereceğiz. Bir seferde. İstanbul’da en ufak bir eksiklik, en ufak bir güvenlik açığını kimsenin hissetmemesi için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Binali Yıldırım hepimiz için bir fırsat

31 Mart Yerel Seçimlerine az bir süre kaldığını söyleyen Süleyman Soylu, şöyle devam etti:

Binali Bey, bu memleketin yetiştirdiği, bilgisini, tecrübesini, aynı zamanda en önemli üstünlüğü pratik çözme meselesini en iyi bilen insanlardan biridir. Ben Binali Bey’in İstanbul ve hepimiz için, büyük fırsat olduğunu düşünüyorum.

Ulaştırma Bakanlığı’nda, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesinde, daha sonra Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı’nda elde ettiği bilgi ve becerinin tamamına yansıtacak. Tam da İstanbul'un bugün buna ihtiyacı var. İstanbul’un bir sıçramaya daha ihtiyacı var. İstanbul bunu yapar.

İBB'ye HDP'yi, PKK'yı musallat etmeyin

Önümüzdeki 5 yıl Allah nasip ederse belediyelerde büyük işler başarılacak. Burada çok iyi bir takım olacak. Bir taraftan Cumhur İttifakı, bir tarafta Binali Bey, bir taraftan Hasan Tahsin Bey’in emrine amadeyiz. Yeter ki milletimiz hizmetle buluşsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Ziya Paşa’dan söylediği bir sözü var. 'Eşek ölür, kalır semeri. İnsan ölür kalır eseri.' Eser bırakmak lazım memlekete. Ne olursunuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne HDP’yi, PKK’yı musallat etmeyin." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:47
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Süleyman Soylu
  4. İBB
  5. FETÖ

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