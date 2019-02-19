Soylu, Hırvat mevkidaşı Bozinovic ile görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ile bir araya geldi19 Şubat 2019 Salı 19:41
İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ile görüştü.
Soylu, "Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı" kapsamında İstanbul'da bulunan Davor Bozinovic ile Çırağan Sarayı'nda bir araya geldi.
Alınan bilgiye göre, görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğinin yanı sıra, "terör ve terörizmin her türlüsüyle mücadele" ile "göç" konuları ele alındı ve ortak komisyon kurulmasının altı çizildi.
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