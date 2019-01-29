Soylu, Hırvat mevkidaşı Bozinovic ile görüştü

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün Hırvatistan ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, ikili ilişkilerimizi kapsamlı bir biçimde ele alma imkanı bulduk. Gerek güvenlik iş birliği, gerek terörle mücadele, gerek düzensiz göç, gerekse uyuşturucuyla mücadele konularında fikir alışverişinde bulunarak önümüzdeki dönemde birlikte hareket etme irademizi ortaya koyduk." dedi.

Soylu, Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic'i bakanlıkta resmi törenle karşıladı.

Bozinovic'in şeref defterini imzalamasının ardından önce ikili, daha sonra heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi.

Soylu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, mevkidaşı Bozinovic ile samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hırvatistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bölgesel barışın ve istikrarın gelişmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Soylu, Avrupa'nın bütünleşmesiyle bölgesel uyum ve iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde ortak iradeye sahip olduklarını aktardı.

Türkiye, Hırvatistan, Avrupa ve dünyayı ilgilendiren birçok meselede ortak hassasiyete sahip olduklarını dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

"Bugün Hırvatistan ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede ikili ilişkilerimizi kapsamlı bir biçimde ele alma imkanı bulduk. Gerek güvenlik iş birliği, gerek terörle mücadele, gerek düzensiz göç, gerekse uyuşturucuyla mücadele konularında fikir alışverişinde bulunarak önümüzdeki dönemde birlikte hareket etme irademizi ortaya koyduk.

Özellikle FETÖ'ye ilişkin dile getirdiğimiz, bizim açımızdan son derece önemli hususların aynı hassasiyetle Hırvatistan tarafından da dikkate alınacağından kuşku duymuyorum. Bakanlıklarımızı ilgilendiren diğer konularda iş birliğimizi ilerletme konusundaki kararlılığımızı teyit ettik. Birçok gelişen konuda bakanlıklarımızı ilgilendiren, önümüzdeki dönemde de tecrübe paylaşımının arttırılması ve daha kapsamlı bir şekilde devam ettirilmesi konusunda fikir birliğine vardık."

Soylu, 2020 yılının ilk yarısında Hırvatistan'ın Avrupa Birliği dönem başkanı olacağını hatırlatarak, "Hem Türkiye'nin Avrupa Birliği yolculuğu konusunda hem de Hırvatistan'ın dönem başkanlığında atacağı adımlardan dolayı bu yolculuğun güçleneceğine olan inancımız tamdır. Ülkelerimiz arasında karşı karşıya kaldığımız sorunların çözümleri konusunda mevcut iş birliğimizin bir adım öteye taşınması temennisinde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bozinovic'in yarın Gaziantep'e gideceğini belirten Soylu, heyetin önce Nizip Geçici Barınma Merkezi'ni daha sonra da Öncüpınar Konteyner Kent'i ziyaret edeceğini söyledi.

- "Göç önümüzdeki dönemde de cevap verilmesi gereken en önemli sorun"

Davor Bozinovic ise Türkiye'de yaklaşık 4 milyon Suriyeli'nin yaşadığını, Türkiye'nin ev sahipliğinden dolayı takdir ve teşekkürlerini sunduklarını ifade etti.

Türkiye'de mültecilerin ve onlara ev sahipliği yapan toplumun, kritik ihtiyaçlarının karşılaması konusunda çok büyük bir adım attığını ve çok büyük bir performans gösterdiğini dile getiren Bozinovic, göçün önümüzdeki dönemde de cevap verilmesi gereken en önemli sorunlardan birisi olmaya devam edeceğini vurguladı.

2020 yılının ilk yarısında Hırvatistan'ın Avrupa Birliği'nin dönem başkanı olacağını anımsatan Bozinovic, "Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki anlaşmanın tüm adımlarını Türkiye'nin yerine getiriyor olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Soylu, Hırvat mevkidaşının doğacak torununa oyuncak hediye etti.