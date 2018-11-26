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Soylu, HDP'lilere haddini bildirdi! Abdüllatif Şener rahatsız oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis komisyonunda Mehmetçiğe 'işgalci' diyecek kadar şirazeden çıkan HDP'li sözde vekillere ayar üstüne ayar verdi. CHP'li Abdüllatif Şener ise Soylu'nun yanlış yaptığını ileri sürdü.

26 Kasım 2018 Pazartesi 07:54
Soylu, HDP'lilere haddini bildirdi! Abdüllatif Şener rahatsız oldu

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile CHP arasındaki ittifak, açıklamalara da yansıdı.

Öyle ki; Halk TV canlı yayınına katılan Abdüllatif Şener, Kandil baronları tarafından belirlenen vekilleri savunmaya kalkıştı.

TSK'ya işgalci dediler, Soylu hadlerini bildirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne işgalci diyen HDP'li vekillere Meclis'te ayar üstüne ayar vermişti.

Şener, Soylu’yu eleştirdi!

Hafızlardan silinmeyen o görüntüler hakkında Abdüllatif Şener'den açıklama geldi.

Bakan Soylu'nun bu tavırla topluma zarar verdiğini savunan Şener, "Bu doğru bir şey değildir. Nezaketinizi bozmayacaksınız." diye devam etti.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 07:54
  1. chp
  2. HDP
  3. Abdullatif Şener
  4. Süleyman Soylu

YORUM YAZ

  • yazıYORUMyazıYORUM8 dk önce
    O camilere bile gitmek istemeyen "kürt" vatandaşlar kiliseye, sinegoga gitsinler, yada evlerinde gizli gizli zerdüşe tapsınlar. Camiye bile gitmek istemeyen "kürt" ün derdi seni niye gerdi hewal!
  • Ahmet Ahmet 8 dk önce
    Mersedesten inip murata binen adam gibi...
  • meltemb41meltemb4113 dk önce
    Sayın soylu az bile söylemiş eskiden baskıcı chp zülmü kürtlere nefes aldırmıyordu şimdi rahatlık batmaya başladı sanırım hdp ye oy verenlerkendilerine ülke kuracaklarını zannediyorlar abd ile yola çıkan yarı yolda arkasından hançerlenir ırak daki seçimi unutmuşlar
  • cccccc16 dk önce
    Kaça sattın kendini diyeceğim ama hain oldumu satılık olmaya gerek yok kanında var h.inlik.
  • Yunus 16 Yunus 16 29 dk önce
    RAHMETLİ ERBAKAN IN MALİYE BAKANI, HOCA BU ADAMI HİÇ TANIYAMAMIŞ. KURT A KOYUN TESLİM ETMİŞ. BU ZATIN PKK NIN TEMSİLCİLERİNDEN HİÇ BİR FARKI YOK ZİHNİYET AYNI. ERBAKAN IN KEMİKLERİ SIZLIYOR
  • nene hatunnene hatun32 dk önce
    senin gibi adamın boyu devrilsin ismine birşey söyleyemem soyadınla konuşuyorum ŞENER boyun devrilsin vatan haini ekmeksiz..Çünki isminALLAHIMIN esması vatan h.ini mikrop...
  • AHMETAHMET36 dk önce
    Adam milletvekili olmuş, hâlâ PKK ve HDP nin halkın temsilcisi olduğunu zannediyor. Askerimizi, polisimizi şehit eden katilleri savunmak Şener'e kaldı artık.Fikirsiz adam.
  • Zaten dahaZaten daha42 dk önce
    Kim ne derse desin bakan soylu nun yaptığı... dan başka bir şey değildir Kürt vatandaş lar büyük şehirlerde artık camilere bile gitmek istemiyor üç dört hafta önce bir camiye gitmiştim hoca zeka ırktan geliyor Muş diyor
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