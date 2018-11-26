Soylu, HDP'lilere haddini bildirdi! Abdüllatif Şener rahatsız oldu

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile CHP arasındaki ittifak, açıklamalara da yansıdı.

Öyle ki; Halk TV canlı yayınına katılan Abdüllatif Şener, Kandil baronları tarafından belirlenen vekilleri savunmaya kalkıştı.

TSK'ya işgalci dediler, Soylu hadlerini bildirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne işgalci diyen HDP'li vekillere Meclis'te ayar üstüne ayar vermişti.

Şener, Soylu’yu eleştirdi!

Hafızlardan silinmeyen o görüntüler hakkında Abdüllatif Şener'den açıklama geldi.

Bakan Soylu'nun bu tavırla topluma zarar verdiğini savunan Şener, "Bu doğru bir şey değildir. Nezaketinizi bozmayacaksınız." diye devam etti.