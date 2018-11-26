Soylu, HDP'lilere haddini bildirdi! Abdüllatif Şener rahatsız oldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis komisyonunda Mehmetçiğe 'işgalci' diyecek kadar şirazeden çıkan HDP'li sözde vekillere ayar üstüne ayar verdi. CHP'li Abdüllatif Şener ise Soylu'nun yanlış yaptığını ileri sürdü.26 Kasım 2018 Pazartesi 07:54
Eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile CHP arasındaki ittifak, açıklamalara da yansıdı.
Öyle ki; Halk TV canlı yayınına katılan Abdüllatif Şener, Kandil baronları tarafından belirlenen vekilleri savunmaya kalkıştı.
TSK'ya işgalci dediler, Soylu hadlerini bildirdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne işgalci diyen HDP'li vekillere Meclis'te ayar üstüne ayar vermişti.
Şener, Soylu’yu eleştirdi!
Hafızlardan silinmeyen o görüntüler hakkında Abdüllatif Şener'den açıklama geldi.
Bakan Soylu'nun bu tavırla topluma zarar verdiğini savunan Şener, "Bu doğru bir şey değildir. Nezaketinizi bozmayacaksınız." diye devam etti.
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