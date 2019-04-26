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Soylu hakkında suç duyurusunda bulunan CHP’li Özkoç’a aynı suçtan suç duyurusu

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmasının ardından, TAY-DER’de CHP’li Özkoç hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

26 Nisan 2019 Cuma 18:57
Soylu hakkında suç duyurusunda bulunan CHP’li Özkoç’a aynı suçtan suç duyurusu

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmasının ardından, TAY-DER’de CHP’li Özkoç hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.



CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Ankara Adliyesi’nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Soylu hakkında yapılan bu suç duyurusu sonrasında yeni bir gelişme yaşandı. Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAY-DER) de, CHP’li Özkoç hakkında, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği” gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun gerekçesinde, “Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının dava ve şikayet hakkı mevcuttur; ancak şikayet edilen şahıs, bu şikayet hakkını suç işleme kastı ile halkın önemli bir kesiminin sinir uçlarına dokunmak gayesi ile kullanmaya çalışması müvekkilimce ve temsil ettiği dernek tarafından kabul edilemeyecek bir durumdur.” denildi.



Suç duyurusunda ayrıca şu ifadelere yer verildi:


“Şöyle ki; Sayın Kılıçdaroğlu’na müessir eylemde bulunan şahıs hakkında adli işlemler zaten yapılmıştır; ancak şikayet edilen şahıs Sayın Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulunarak, Kemal Kılıçdaroğlu’na saldırı emrini veren kişinin Süleyman Soylu olduğunu izleniminde bulunmuş ve bunu da hem suç duyurusunda bulunmadan bir gün önce basına duyurmuş hem de suç duyurusunda bulunurken aynı basın toplantısını hem de diğer CHPli partililerle birlikte yapmıştır. Bu şekilde, CHP’ye oy vermiş yurttaşları da hem Sayın Bakanımıza hem de mensubiyeti bulunduğu AK Partilere karşı kin ve nefret duyguları beslemeye neden olacağı da aşikardır.”



İzmir merkezli Toplumsal Adalet Ve Yardımlaşma Derneği (TAY-DER) Başkanı Muhammed Gömük de, “Teröristi gebertenden, teröriste tepki gösterenden, teröriste bağırıp çağırandan Allah bin kere razı olsun. Soysuzlarla mücadele eden Soylu bakanımıza da selam olsun." dedi.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 18:57
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