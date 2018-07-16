Soylu açık açık söyledi: Fragman bitti asıl film şimdi başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopterle gittiği Tunceli-Erzincan karayolunda bulunan Sargir Tepe'de yaptığı incelemeye ilişkin resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"FRAGMAN BİTTİ..."

Paylaşımında, bölgede hava ve karadan yaptığı incelemeye ait fotoğraflara yer veren Soylu, "Terörle mücadelede fragman bitti, asıl film şimdi başlıyor. Tunceli Sargir Tepe'de kahramanlarımızla bir aradayız." ifadelerini kullandı.





