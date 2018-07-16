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Soylu açık açık söyledi: Fragman bitti asıl film şimdi başlıyor

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'terörle mücadelede fragmanın bittiği asıl film şimdi başlıyor' dedi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:17
Soylu açık açık söyledi: Fragman bitti asıl film şimdi başlıyor

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopterle gittiği Tunceli-Erzincan karayolunda bulunan Sargir Tepe'de yaptığı incelemeye ilişkin resmi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"FRAGMAN BİTTİ..."

Paylaşımında, bölgede hava ve karadan yaptığı incelemeye ait fotoğraflara yer veren Soylu, "Terörle mücadelede fragman bitti, asıl film şimdi başlıyor. Tunceli Sargir Tepe'de kahramanlarımızla bir aradayız." ifadelerini kullandı.



Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:17
  1. Tunceli
  2. Erzincan
  3. içişleri bakanı
  4. süleyman soylu

YORUM YAZ

  • faynurfaynur38 dk önce
    hastayım şu adama çok değil bikaç tane daha böyle gözü pek adam olsa uçar bu ülkeee
  • nedimnedim24 dk önce
    soylu allah senden razı olsun muaffak etsin yola devam
  • Serdar51Serdar5136 dk önce
    ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN...SÜLEYMAN SOYLUDAN ÇOK KORKUYOR ŞEREFSİZLER...ADAM GİBİ ADAM KELLE ALAN SÜLEYMAN
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