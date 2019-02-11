Güvenlik güçleri HDP'liler yürütmedi

Terörist başı Abdullah Öcalan'a tecridin kaldırılması için Kandil'in vekilleri eylem kararı aldı. Buna göre Galatasaray Meydanı'na gelecek olan HDP'liler, "Öcalan'a özgürlük" sloganları atarak yürüyecekti.

Dün konuyla ilgili bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yürüyüşe izin vermeyeceklerini söylemişti.

Soylu: Sizi yürüten adam değildir

Soylu, "Şimdi 'Apo' içeride diye, güya milletvekilleri yürüyüş yapacaklarmış sağda solda. Sizi yürüten adam değildir." ifadelerini kullandı.

Provokasyona geçit yok

Bugün sabah saatlerinde Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Galatasaray Meydanı civarında polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Sokakların giriş ve çıkışları kapatıldı. HDP'lilerin alanda bir provokasyon yapmalarına izin verilmeyecek.