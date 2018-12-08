0553 313 94 23

Süleyman Soylu devreye girdi: Zehra Yalçınkaya’nın cenazesi Türkiye'ye getirilecek

Geçen hafta, Tayland'da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden Zehra Yalçınkaya'nın cenazesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun devreye girmesiyle Türkiye'ye getirilecek.

08 Aralık 2018 Cumartesi 09:40
Süleyman Soylu devreye girdi: Zehra Yalçınkaya’nın cenazesi Türkiye'ye getirilecek

Tayland'ın Phuket Adası'nda bir hafta önce bir arkadaşı ile birlikte motosiklet kazasında hayatını kaybeden Zehra Yalçınkaya’nın cenazesinin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun devreye girmesi ile işlemlerin hızlandırılması sonucu Türkiye'ye yarın gönderileceği öğrenildi. Genç kızın cenazesi pazar günü Of ilçesinde toprağa verilecek.  

Arkadaşının sürdüğü motosiklet kaza yaptı

Hollanda’da yaşayan ve Radboud Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Trabzonlu baba ile Hollandalı annenin 2 çocuğundan biri olan Türkiye Kadın Motosikletçiler Kulübü üyesi Zehra Yalçınkaya Tayland’a gitti. Phuket Adası'nda Muay Thai sporcusu olan arkadaşı Cezayirli Amine Halimi’nin kullandığı motosikletin 30 Kasım günü kaza yapması sonucu 28 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Soylu devreye girdi

Kaza sonrası kızlarının ölüm haberini alan acılı aile Zehra'nın cenazesini memleketi Trabzon’un Of ilçesine getirmek için Türk Büyükelçiliği ve Taylandlı yetkililerle görüştü. Son olarak Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak konuyu bildirmesiyle devreye giren bakanlık cenazesinin kısa sürede Türkiye'ye getirmek için çaba gösterdi. Çabalar sonuç verdi ve girişimler sonucunda genç kızın cenazesinin yarın Türkiye'ye gönderileceği ve pazar günü Trabzon'un Of ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Yalçınkaya'nın acılı babası Mahmut Çebi Yalçınkaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya gösterdiği hassasiyet ve çabaları nedeniyle teşekkür etti. 

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 09:40
  1. Trabzon
  2. Cezayir
  3. Tayland
  4. motosiklet
  5. süleyman soylu
  6. Phuket Adası
  7. Bakan Soylu
  8. zehra yalçınkaya

YORUM YAZ

  • şenay doğanşenay doğan40 dk önce
    müslümansa allah rahmet eylesin bundan sonraki taziye mesjlarında sadece rahmet dileyeceğim allah kabul ettiyse duam bütün müslümanlar içim geçerlidir ama her mesajda hatırltmayacağım inşallah allaha emanet olun
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Takasbank SWAP Piyasası'nda merkezi karşı taraf hizmeti de sunacak
  1. Takasbank SWAP Piyasası'nda merkezi..
  2. Hollywood oyuncusu, Hatice Cengiz'e ne..
  3. İtalya'da gece kulübünde izdiham
  4. Paris'te gösteriler öncesi 32 kişi..
  5. FETÖ'nün şeytani planı deşifre oldu!..
  6. Meteoroloji'den son dakika açıklaması..
  7. ‘Torba’ dolusu müjde
  8. AK Parti ilçe belediye başkan adayları..
  9. Yaylada mahsur kalan Yörüklerin yolu..
  10. Seyyar satıcıdan aldı, 500 bin lira..
  11. AK Parti Giresun ilçe belediye başkan..
  12. Yeni Malatyaspor, Erzurumspor'a konuk..
  13. VDMK ihracına yoğun talep
  14. İnternette güvenli alışveriş dönemi
  15. Trump'ın eski avukatına 63 aya kadar..
  16. Basketbol THY Avrupa Ligi'nde..
  17. Kurum: Büyük bir sanat ve mimari..
  18. Fransa'da gösterisi öncesi gözaltılar..
  19. KOBİ’lere milyonluk destek
  20. AK Parti Muğla ilçeleri belediye..
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
Türbanlı anneler ve seküler kızları
Türbanlı anneler ve seküler kızları

Günün Karikatürü

8 Aralık 2018
Bakan yardımcısı açıkladı! Yeni sistem geliyor
Bakan yardımcısı açıkladı! Yeni sistem geliyor
AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer
AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer