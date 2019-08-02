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Soylu: "Bugüne kadar çocuklar da dahil olmak üzere 92 bin 280 Suriyeliye vatandaşlık verildi. Bunların 47 bini ergin, 45 bin 280'i çocuk."

02 Ağustos 2019 Cuma 16:01
Soylu: "Bugüne kadar çocuklar da dahil olmak üzere 92 bin 280 Suriyeliye vatandaşlık verildi. Bunların 47 bini ergin, 45 bin 280'i çocuk."
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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 16:01
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