Soylu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

MARAKEŞ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Soylu, Küresel Göç Mutabakatı Hükümetlerarası Konferansı'na katılmak için Fas'ın Marakeş kentine geldi.

Bab Ighli Konferans Merkezi'nde düzenlenen açılış kokteyline katılan Soylu, burada Guterres ile bir araya geldi.

Guterres'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Soylu, daha sonra Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) Genel Direktörü Antonio Vitorino ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder'le görüştü.



