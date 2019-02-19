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Soylu, Belarus İçişleri Bakanı Shunevizch ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Igor Shunevizch ile bir araya geldi

19 Şubat 2019 Salı 16:44
Soylu, Belarus İçişleri Bakanı Shunevizch ile görüştü

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Belarus İçişleri Bakanı Igor Shunevizch ile bir araya geldi.

"Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı" kapsamında İstanbul'a gelen Shunevizch ile Soylu'nun görüşmesi basına kapalı olarak yaklaşık 30 dakika sürdü.

Soylu'nun, görüşmede bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Belarus'u tanıyan ilk ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016 yılında Belarus'a gerçekleştirdiği ziyaretin Türkiye'den ilk defa Belarus'u ziyaret eden cumhurbaşkanı olması sebebiyle tarihi bir öneme sahip olduğunu vurguladığı öğrenildi.

Erdoğan'ın ziyaretinde açılışı yapılan Belarus'taki Minsk Camisi'nin iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin önemli bir nişanesi olduğuna dikkati çeken Soylu, iki ülke arasındaki ilişkilerde yakalanan ivmeyi önümüzdeki dönemde de sürdürmek ve ekonomik iş birliğini yatırım ve ticaret boyutlarıyla yoğunlaştırma arzusunda olduklarını ifade etti.

Bakan Soylu, küresel terörizm, sınır aşan suçlar gibi güvenliği doğrudan tehdit eden olguların uluslararası iş birliğini eskisinden daha değerli ve gerekli kıldığını aktararak, iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğinin yasal temelini 24 Temmuz 1996'da imzalanan "Uluslararası organize suçlar, uluslararası yasadışı uyuşturucu ticareti ve uluslararası terörizm ile mücadele edilmesinde iş birliği konusunda anlaşma"nın oluşturduğunu ifade etti.

İki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirecek her adımı çok önemsediklerini kaydeden Soylu, Türkiye'nin bir yandan FETÖ, PKK, DHKP/C ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle eş zamanlı mücadele ederken diğer yandan yabancı terörist akımını engellemeye çalıştığının altını çizdi.

Soylu, Belarus'un 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin hemen ardından Türkiye'ye desteğini ileten ülkelerin başında geldiğini ve Belarus'un FETÖ ile mücadele konusunda Türkiye'ye göstermiş olduğu dayanışma ve iş birliği dolayısıyla teşekkür ederek, Belarus'ta faaliyet gösteren FETÖ iltisaklı kurumların tasfiye süreçlerini başlatmanın Türkiye için çok anlamlı olduğunu sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:44
  1. Belarus İçişleri Bakanı Igor Shunevizch
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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