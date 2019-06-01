Soylu, Başakşehir'de muhtarlarla buluştu

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı'nda 101 bin 223 trafik ekibi, timi ve 184 bin 825 trafik personelinin görevli olacağını bildirdi.

Başakşehir'de bir otelde muhtarlarla bir araya gelen Soylu, kaçak göçmenlerle mücadelenin devam ettiğini vurguladı.

Soylu, "Bu yıl İstanbul'da planlamamız şudur, yıl sonu itibarıyla 50 bin kaçak göçmeni göndermektir. Bu da geçen yılın 10 katı anlamına geliyor. Bunun avantajları var. Birincisi, İstanbul'da ben kaçak olarak istediğim yerde dolaşırım duygusunu ortadan kaldırabilmek. İki, diğer tüm göçmenlerin de kurallara uymasını temin edebilmek. Bu ikisini sağlayacağımızı, sağlamak zorunda olduğumuzu, temel görevimizin kamu düzenini sağlamak olduğunu bir kere daha paylaşmak isterim." diye konuştu.

Bakan Soylu, 329 bin Suriyeli kaçak göçmenin memleketlerine gidip yerleştiğini belirterek, "Bazen şöyle söyleniyor, 'Gidip orada niye savaşmıyorlar?' Orada savaşıyorlar. 1 milyon şehit verdiler. Bu az bir rakam değil. Bizim tarihimize bakarsak, dünya savaşlar tarihine bakarsak da bu azımsanacak bir rakam değil. Maalesef dünya buna sessiz kalmaktadır. Bunlar bizim hem komşularımız hem de yıllarca aynı bayrak altında, aynı sancak altında yaşadığımız, bir millet olduğumuz insanlar." değerlendirmesinde bulundu.

- Uyuşturucu ile mücadele

Uyuşturucuya bağlı ölümlerde büyük azalma olduğunu kaydeden Soylu, uyuşturucu ile mücadele konusunda da kararlılık vurgusu yaptı. Soylu, şöyle devam etti:

"İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarını 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 38 oranında artırdık. Türkiye genelinde de aynı dönem uyuşturucu operasyonlarımızı yüzde 25 oranında artırdık. Yılbaşından bugüne kadar Türkiye'de uyuşturucu suçlarından son güncel rakamla 9 bin 815 tutuklandı. Şu anda yaklaşık 58 bin kişi de cezaevinde.

Şu ana kadar yıl başından bu yana 9,5 ton eroin, 1020 kilogram kokain, ekstazi, özellikle sentetik uyuşturucularda geçen yılın aynı dönemine göre oranla 2,5 katın üzerinde artışlar söz konusu, orada da ciddi yakalamalar ortaya koyduk."

- Bayram önlemleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram tatilinde yaşanması beklenen yoğunluk karşısında önlemler aldıklarını söyleyerek, şu bilgileri verdi:

"Toplam 101 bin 223 trafik ekibi, timi ve 184 bin 825 trafik personeli bu bayramda görevli olacak. Bu önemli bir rakam ve günlük ortalama, emniyet ve jandarmadan, 9 bin 202 trafik ekibi ve timi, 16 bin 802 trafik personeli sahada olacaktır.

Son 3 yılda bayram tatillerinde kazaların en yoğun olduğu 18 ildeki 20 güzergahta her 10 kilometrede bir ekip görevlendirdik. Bunlarda geçen yıl başarılı olduk. Kurban Bayramı'nda bir veya iki kaza oldu. Ramazan Bayramı'nda hiç ölüm olmadı. İnşallah bu bayramda da olmayacağını umut ediyoruz. Ayrıca emniyet ve jandarma merkez birimlerinden toplam 52 personelden oluşan 18 ekip, bu güzergahlarda trafik ekip ve personelini denetleyecektir."

- "İstanbul kültürel etkileşimde dünyada 8. sıradadır"

Teröre göz açtırmamak amacıyla operasyonların sürdüğünü ifade eden Soylu, "Bu sabaha karşı önemli bir DEAŞ operasyonu yaptık ve bir ilimize (Adana) silahlarıyla beraber terör eylemi yapmaya çalışan 2 DEAŞ'lıyı kıskıvrak ele geçirdik. Yani hakikaten Türkiye özellikle terörle mücadele konusunda önemli bir dönem yaşamaktadır." diye konuştu.

Soylu, uluslararası bağımsız bir kuruluşun dünya şehirleri üzerine yayınladığı araştırma raporundan verileri paylaştı. İstanbul'un olumlu anlamda yükselen grafiğine dikkati çeken Soylu, özellikle trafikte daha da iyi seviyelere ulaşmak istendiğini belirterek, şunları anlattı:

"İstanbul kültürel etkileşimde dünyada 8. sıradadır. Yine aynı rapora göre ulaşılabilirlikte 13. sırada İstanbul. Yine yaşanabilirlik seviyesinde de özellikle 30. sırada. Önemli rakamlar bunlar. Yine ulaşım açısından da diğer büyük şehirlere bakıldığında, 2018 küresel trafik puan kartı raporu yayınlandı. Burada 6 kıta, 38 ülkede, 200'den fazla şehirde tıkanıklık ve hareketlilik eğilimlerinin bir analizi yer alıyor. Bu rapora göre, 2018'de trafik sıkışıklığında kaybedilen saatler konusunda İstanbul 200'den fazla dünya şehri arasında 32. sırada. İstanbul'da bir sürücü yılda ortalama 6,5 gününü trafikte geçirmektedir. Bu özellikle Roma'da 10 günü geçiyor, Paris'te 10 gün, Londra'da 9,5 gün, Milano'da 9,5 gün."