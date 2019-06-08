Soylu, Bağcılar'da esnaf ziyaretinde bulundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bağcılar Güneşli Meydanı'nda esnafı ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bağcılar Güneşli Meydanı'nda esnaf ziyaretinde bulundu. Bağcılar'daki muhtarlarla bir araya gelmesinin ardından Kirazlı Caddesi'ne gelen Soylu, burada vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. Burada vatandaşlarla sohbet eden Soylu, daha sonra cadde üzerindeki esnafı gezdi. Bakan Soylu, bu sırada esnafın da sorunlarını dinleyip, sohbet etti. Soylu, bu sırada kendisine sevgi gösterisinde bulunanların fotoğraf çektirme taleplerini de geri çevirmedi.

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