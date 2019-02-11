Soylu açıkladı: Türkiye'ye tuzak kuran birini yakaladık
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir hafta önce Türkiye'ye tuzak kurmaya çalışan, Türkiye içerisinde birilerini yakaladık, bomba yüklü bir arabayı. Sınırın ötesinde de onlara kim talimat vermişse jandarmamız da onları kıskıvrak yakalayıverdi." dedi.11 Şubat 2019 Pazartesi 12:30
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bir hafta önce Türkiye'ye tuzak kurmaya çalışan, Türkiye içerisinde birilerini yakaladık, bomba yüklü bir arabayı. Sınırın ötesinde de onlara kim talimat vermişse jandarmamız da onları kıskıvrak yakalayıverdi." dedi.
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