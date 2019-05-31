Soylu açıkladı: Silivri cezaevinin ismi değişiyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri Cezaevi'nin isminin değiştirileceğini açıkladı.31 Mayıs 2019 Cuma 16:35
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri halkının yoğun bir şekilde ilçenin cezaevi imajıyla tanınmasından dolayı rahatsız olduğunu göz önüne alarak "Silivri Cezaevi"nin adının "Kınalı Cezaevi" olarak değişeceğini söyledi.
Silivri’nin yerel yayın organı SüperSilivri’de yer alan habere göre, Soylu, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu'nun söz konusu tepkileri kendilerine iletmesi üzerine bu kararın alındığını da sözlerine ekledi.
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