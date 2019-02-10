Soylu'dan FETÖ'cüleri titretecek açıklama! Büyük operasyon geliyor İçişleri Bakanı Soylu, FETÖ'ye yönelik büyük operasyon hazırlığı olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu, "FETÖ'ye bir büyük operasyona daha hazırlanıyoruz. Bunları kazıyıp bitireceğiz bu ülkede." dedi. Bakan Soylu, "HDP, bal gibi zillet ve illet ittifakına dahildir, dolayısıyla PKK da dahildir." açıklamasında bulundu. Süleyman Soylu, "Şimdi 'Apo' içeride diye, güya milletvekilleri yürüyüş yapacaklarmış sağda solda. Sizi yürüten adam değildir." Ayrıntılar gelecek...

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