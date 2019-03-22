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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 2 bin 500 kadın polis alınacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 bin 500 kadın polisin alınacağını açıkladı.

22 Mart 2019 Cuma 18:29
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 2 bin 500 kadın polis alınacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm karakollarda oluşturulan "güven masaları"nda çalışmak üzere 2 bin 500 kadın polisin alınacağını bildirdi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 18:29
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