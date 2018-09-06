THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

İçişleri Bakanlığından yaylacılara uyarı: Yaşam malzemesi bırakmayın!

İçişleri Bakanlığı, yürütülen başarılı operasyonlarla nefes dahi alamayan bölücü terör örgütü üyelerinin yiyecek sıkıntısı çekmesi üzerine yaylacıları uyardı. Bakanlık, terör örgütünün kış yapılanmasını önlemek için yayla sezonunu bitiren vatandaşlardan terör örgütü mensupları tarafından alınabilecek yaşam malzemelerini evlerinde bırakmamalarını söyledi.

06 Eylül 2018 Perşembe 11:06
İçişleri Bakanlığından yaylacılara uyarı: Yaşam malzemesi bırakmayın!

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Tunceli ve Van valiliklerine Bakan Süleyman Soylu imzalı "Güvenlik Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgede ülkemizin toprak bütünlüğünü, milli güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini yok etmeye yönelik eylem ve saldırılarda bulunan terör örgütleriyle devletin tüm imkân ve kabiliyetleri kullanılarak etkin mücadele edildiği ifade edildi.

Yürütülen başarılı operasyonlar sayesinde özellikle bölücü terör örgütlerinin (BTÖ) temel gıda ve yaşam malzemesi temini konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığına dair bilgiler alındığına vurgu yapılan genelgede, BTÖ mensuplarının temel gıda ve yaşam malzemesi teminini engellemek amacıyla yayla dönüşlerinde alınacak güvenlik önlemleri şöyle sıralandı:

"Yayla ve meraların vatandaşların kullanımına açılması ile birlikte terör örgütüne yardımcı olabilecek kişilerin terör örgütü mensuplarına erzak ve yaşam malzemesi sağlamalarını önlemek için gerekli tedbirler alınacak. Yayla dönüşlerinde vatandaşların artan yaşam malzemelerinin terör örgütü mensuplarınca alınabileceği düşünülerek yaylada bırakmamaları konusunda uyarılacak. BTÖ mensuplarının lojistik faaliyetlerine yardım eden ve erzak götüren işbirlikçilerinin genellikle yol kontrollerinde ana yollar yerine ara ve tali yolları kullanması nedeniyle bu yolların denetimine ağırlık verilecek. Kolluk kuvvetlerince toptan satış yapan yerler ile büyük marketlerden ve bakkallardan alınan dikkat çekici un, şeker, konserve, helva, reçel vb. gıda ve yaşam malzemelerin satışı takip edilecek ve istihbarata ağırlık verilecek. Yol kontrollerinde kamyonet, panelvan, minibüs gibi şüpheli araçlar detaylı aramalardan geçirilecek. Terör örgütü tarafından kullanılması muhtemel gıda ve yaşam malzemelerini aracında bulunduran şahısların yerleşim yeri ile yol güzergahı ve kaç kişilik malzeme götürdüğü hususları ayrıntılı sorgulanacak."

2017 YILINDA 166 TON, BU YIL 43,5 TON GIDA MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

2017 yılında jandarma sorumluluk bölgesinde bin 807 sığınak, barınak ve mağarada bulgur, çay, fasulye, helva, kuru soğan, makarna, mercimek, patates, peynir, pirinç, salça, eker, tuz, un, yağ, zeytin ve muhtelif gıda olmak üzere toplam 166 ton 446 kilogram malzeme bulundu. Bu yılın 8 aylık döneminde ise 788 sığınak, barınak ve mağarada toplam 43 ton 510 kilogram bulgur, çay, fasulye, helva, kuru soğan, makarna, mercimek, patates, peynir, pirinç, salça, eker, tuz, un, yağ, zeytin ve muhtelif gıda malzemesi ele geçirildi.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 11:06
  1. Osmaniye
  2. Kilis
  3. Iğdır
  4. Ardahan
  5. Şırnak
  6. Batman
  7. Bayburt
  8. Van
  9. Şanlıurfa
  10. Tunceli
  11. Trabzon
  12. Siirt
  13. Rize
  14. Ordu
  15. Muş
  16. Mardin
  17. Kahramanmaraş
  18. Malatya
  19. Kars
  20. Hatay
  21. Hakkari
  22. Gümüşhane
  23. Giresun
  24. Gaziantep
  25. Erzurum
  26. Erzincan
  27. Elazığ
  28. Diyarbakır
  29. Bitlis
  30. Bingöl
  31. Ağrı
  32. Adıyaman
  33. İçişleri Bakanlığı
  34. Süleyman Soylu
  35. yaylacılar
  36. Terör Örgütleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mersin'de yolcu midibüsü devrildi: 12 kişi yaralandı
    1. Mersin'de yolcu midibüsü devrildi: 12..
    2. Bakan uyardı: Bunu yapamazsak...
    3. Teşhis belli sıra tedavide
    4. Tokat'ta FETÖ soruşturması: 5 kişi..
    5. Baklayı ağızlarından çıkardılar
    6. Afganistan'da Taliban karakola..
    7. İki aile arasında taş, sopa, bıçak ve..
    8. Selvi'den CHP iddiası: 'Benden..
    9. PTT, Dünya posta dektörüne yön vermeye..
    10. Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    11. Kim Jong-un 'nükleer temizlik' sözünü..
    12. 'Tek düşüncemiz Fenerbahçe'yi yenmek'
    13. Soylu 'aç kalacaklar' demişti.....
    14. Olcay Şahan milli takım kariyerini..
    15. Uluslararası Final Üniversitesi..
    16. Antalya’da trafik kazası: 1 kişi öldü
    17. Borsa, güne yükselişle giriş yaptı
    18. Niğde’de otomobil bahçe duvarına..
    19. Prof. Dr. Arıboğan Üsküdar..
    20. Marmara Denizi'nde deprem!
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    Aydın Doğan’ın artıkları teker teker kovuluyor!
    Aydın Doğan’ın artıkları teker teker kovuluyor!
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Kemal'den ümidi kesen CHP'liler kaçmaya başladı! Bomba isimler...
    Kemal'den ümidi kesen CHP'liler kaçmaya başladı! Bomba isimler...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Son operasyonda kıyafetlerinden anlaşıldı! Teröristler her şeyi geride bırakıp kaçtılar
    Son operasyonda kıyafetlerinden anlaşıldı! Teröristler her şeyi geride bırakıp kaçtılar
    Fırsatçı Koç vatandaşın cebindeki paraya göz dikti: Bu kez salçaya el attı!
    Fırsatçı Koç vatandaşın cebindeki paraya göz dikti: Bu kez salçaya el attı!