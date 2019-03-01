Soylu: 305 bin kişiye iş imkanı olacak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Silvan Barajı sulama tesisleri tamamen bittiğinde yaklaşık 305 bin kişiye iş imkanı, yılda 1,1 milyar lira ekonomiye katkı sağlanacak. Ayrıca sulamanın haricinde barajdan elektrik de üretilecek. Fiziki gerçekleşmesi yüzde

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