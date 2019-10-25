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Söylemleri farklı, hedefleri aynı olan iki devlet ABD ve Rusya

Gazetemiz okurlarından Alaettin Köksal, ‘Söylemleri farklı, hedefleri aynı olan iki devlet ABD ve Rusya’ başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

25 Ekim 2019 Cuma 12:29
Söylemleri farklı, hedefleri aynı olan iki devlet ABD ve Rusya

Bu iki devletin ve Avrupa ülkelerinin, ülkemiz ve İslam ülkeleri üzerindeki planlarını ve hedeflerini özetleyerek,  maddeler halinde sıralamak istiyorum.

1-Amerika, Rusya ve Avrupa ülkeleri, Türkiye’nin bölgesindeki ülkeler üzerinde siyasi, sosyal, askeri, ekonomik ve kültürel etkisinin olmaması için sahada ve masada güçlü olmasını istemiyorlar. Bölge devletleri üzerindeki söz sahipliği sadece kendilerine ait olmasını istiyorlar.

2- Siyonistlerin batıl inançlarından olan, Nil nehrinden Fırat nehrine kadar olan topraklar üzerinde büyük İsrail devletinin kurulmasını kolaylaştırmak için,  her yönüyle zayıf bir Türkiye’nin olmasını arzuluyorlar.

3- Amerika, Rusya ve İngiltere İslam coğrafyasındaki menfaatlerini korumak için Türkiye’yi kaybetmek istemiyorlar. Düne kadar güçsüz bir Türkiye ile işbirliği yapmak işlerine geldiği halde, bugün her alanda yükselen güçlü bir Türkiye ile iş birliği yapmaya mecbur olduklarını biliyorlar.

4-Tarih boyunca her yolu deneyerek, dünya ülkelerinin birçoğunu, Arap ülkelerinin bir kısım liderlerini, bir kısım Şia molalarını Türkiye’nin aleyhine çevirmeyi başarmış görünseler de, istedikleri manada Türkiye yalnızlaştıramadılar.  Türk, Arap,  Pakistan, Malezya, Endonezya ve Afrika halkını,  Osmanlını bakiyesi ve devamı olan Müslüman Türk milletinin aleyhine çevirememişlerdir.  Bu durumu yaşayarak öğrenen şer cephesi, Türkiye’nin arkasında duran ülkeleri tarih boyunca ve günümüzde gizli açık her türlü baskı dayatmalarla ifsat etmeye çalışsalar da, istedikleri neticeyi alamayacaklardır.

5- Sayın Erdoğan’ın “DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR” sözünü çok iyi anlayan şer cephesi, İslam dünyasının yeniden bir araya gelerek, Osmanlı İslam imparatorluğunun kurulmasının endişesini taşıdıklarından, İslam ülkelerini birbirine kırdırtmak suretiyle, İslam ümmetinin yeni bir güç olarak, dünya siyaset masasında yer almasına engel olmaya çalışmaktadırlar.

Şer cephesi; Türkiye’nin gücünü kırmak için her yolu denediği halde, istediği manada başarılı olamamıştır. Türkiye kararlı bir şekilde, şer cephesinin tüm planlarına karşı dik durarak, Yüce Allah’ın izniyle, Siyonist merkezli şer cephesinin ikinci bir İsrail’in kurulmasının alçak planlarını bozmuştur.

Görünen o ki, dünya siyaseti çok hızlı bir şekilde değişmektedir. Bir gün önce söylenenler, bir gün sonra tam tersi söylenmektedir. Bunun sebebi, fitne ve fesat üreten şer cephesi, ölüm vakitlerine doğru hızlı bir şekilde koşmalarıdır. Zira Siyonistlerin ve onların güdümünde olan şer cephesinin acelesi vardır. İlahi ferman gereği,  ecel vakti geldi mi ileri geri tehir edilmez.

Lehimizde görülen antlaşmanın lehimizde devam etmesini istiyorsak, şu hususlara dikkat etmeliyiz. 

1- Milletimiz ve İslam ümmeti fetih suresini okumaya ve dua etmeye devam etmelidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşunu, ferasetini, askerlerimizin sahada, diplomasimizin masada ki mücadelesini ve Yüce Allah’ın(CC) yardımını hiçbir zaman unutmamalıyız.

2-Barış Pınarı harekâtını durdurmak için, Amerika ile yapılan 13 maddelik anlaşmayı ifrat derecesinde büyütmemeliyiz, tefrit derecesinde de küçük görmemeliyiz. Yapılan antlaşmaya temkinli ve tedbirli yaklaşmalıyız. Nefsimizi aklımızın, aklımızı imanımızın önüne koymadan, Yüce Allah’ın bizlere haber verdiği hususlara göre hareket etmeliyiz. Yüce Allah (CC)  ayaklarımızı kaydırmasın.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 12:29
  1. Barış Pınarı harekâtı
  2. Avrupa ülkeleri
  3. İslam
  4. Amerika
  5. Rusya
  6. Nil nehri
  7. Fırat nehri

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