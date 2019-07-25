Söylemez, Memur-Sen’in zam talebini değerlendirdi

Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, Memur-Sen’in memurların maaş ve ücretlerine istediği zam oranları ve sosyal haklar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Söylemez, “Memur-Sen’in kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine istediği zam oranları ve sosyal haklar2020 yılı için1 Ocak 2020’den geçerli olmak üzere yüzde 3 Refah Payı +Taban Aylığa 200 TL zam + Birinci Altı Ayda yüzde 8, ikinci Altı Ayda yüzde 7 zam, 2021 yılı için, 1 Ocak 2021’den geçerli olmak üzere yüzde 2 Refah Payı Birinci Altı Ayda yüzde 6, ikinci Altı Ayda yüzde 6 zam artışı istiyoruz. Biz, kamu görevlileri olarak toplu sözleşmenin kapsamına Refah Payının girmesini, gelirin adil dağılımı noktasında bir milat oluşması noktasında Kamu İşvereninin bizimle aynı zeminde buluşmasını bekliyoruz. Teklifimizin anlamı şudur. Mevcutta3 bin 334 TL olan en düşük memur maaşı 2020 ilk altı ay 3 bin 908 TL -yüzde 17.23 zam, ikinci altı ay 4 bin 182 TL-yüzde 25.42 zam, 2021 ilk altı ay 4 bin 522 TL- yüzde 35.63 zam, ikinci altı ay 4 bin 793 TL- yüzde 43.76 zam olacak. Evli,eşi çalışmayan ve iki çocuklu en düşük memur maaşı 3 bin 852 TL için 2020 ilk altı ay 4 bin 485 TL-yüzde 16.43 zam, ikinci altı ay 4 bin 798 TL- yüzde 24.50 zam, 2021 ilk altı ay 5 bin 187 TL- yüzde 34.67 zam, ikinci altı ay 5 bin 498 TL- yüzde 42.73 zam olacak. 200 TL seyyanen zam yoluyla en düşük ve en yüksek devlet memuru maaşı arasındaki makasın oransal zam yoluyla açılması durumunu regüle etmeyi, nispeten düşük maaş alan kamu görevlilerine bu yolla ilave maaş-gelir artışı öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

Söylemez,sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini, süreli-süresiz sözleşmeli ayırımına ve sözleşmeli personel istihdamına son verilmesini istediklerini aktararak, “Gelir vergisinde yıl boyu yüzde 15 sabit oran uygulanmalı ya da yüzde 15’i aşan kısım kamu işvereni tarafından tazmin olunmalı teklifini masaya sunuyoruz. Kamu görevlilerini çocuklarına yönelik kreş hizmeti sunulmalı ya da kamu görevlilerine 754 TL kreş yardımı yapılmalı teklifini masaya getiriyoruz. Toplu Sözleşme İkramiyesinin yetkili sendika üyelerine bir kat artırımlı ödenmesini istiyoruz ve bu yolla toplu sözleşme ikramiyesini 103 TL’den 216 TL’ye yükseltilmesini teklif ediyoruz. Teklifler 3 Kıdem aylığında ve yan ödeme puanlarında ve bunların hesaplanmasına esas katsayılarda artış istiyoruz.Eş Yardımının 295 TL’den 576 TL’ye, Çocuk Yardımının 35-70’TL’den 144 TL’ye yükseltilmesini teklif ediyoruz. Giyecek yardımının kapsamı genişletilmeli ve yardım nakdi olarak ödenmeli anlayışını masaya taşıyor bütün kamu görevlilerine ilk yıl 450 ikinci yıl 600 TL giyim yardımı istiyoruz. Servis hizmetinden tüm kamu görevlilerinin yararlandırılmasını, servis hizmeti sunulamaması halinde nakit ulaşım yardımı yapılmasını teklif ediyoruz Yemek servisi hizmetinin kapsamının genişletilmesini, yemek verilmeyen işyerlerindeki kamu görevlilerine öğün başına yemek ücreti ödenmesini istiyoruz.Emekliler bayram ikramiyesiyle sevindirildi, bu toplu sözleşmeyle bayram ikramiyesi kamu görevlilerine de verilmeli, bayram öncesi kamu görevlilerinin eline 2 bin 630 TL tutarında bayram ikramiyesi geçmeli diyoruz. Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçirilmeli, kılık-kıyafet yasakları sona ermeli, kamu görevlileri özgürleşmeli teklifini masaya taşıyoruz.

Ek Gösterge konusundaki vaat yerine gelmeli, vaadin kapsamı adaletin gereği olarak genişletilmeli irademizi teklifimizle masaya taşıyor, Kamu İşverenine ek gösterge vaadini hayata geçirme imkanı sunuyoruz. Ek ödemelerde, özel hizmet tazminatlarında, ek gösterge düzenlemesine bağlı olarak özel hizmeti tazminatı yansıtma oranlarında artışlar teklif ediyor, emekli kamu görevlilerinin eş ve çocuk yardımından yararlandırılması teklifini pazarlık masasına sunuyoruz.Sosyal Yardımların aylıksız izin döneminde de ödenmesini, derece ve kademe yükselmesindeki engellerin sona ermesini, KİT personelinin mağduriyetlerinin giderilmesini, beklentilerinin hayata geçirilmesini mümkün kılacak teklifleri Kamu İşverenine sunuyoruz. Fazla çalışma ücreti ve harcırahlar, gündelikler ve SGK tarafından ödenen gündeliklerin ve yol masraflarının günün şartlarına, kamu görevlilerini ihtiyaçlarına uygun olarak artırılmasını istiyoruz” diye konuştu.