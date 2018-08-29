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Akit sordu, söyledikleri ile büyüklerine ders verdi!

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; " Sizce birisine yapılacak en büyük iyilik nedir? "sorusunu yöneltti.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:23

 Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr 

Ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin sayısı 3 milyonu aştı. Rakamsal verilere göre en yoğun yaşadıkları il de İstanbul.

Türkiye onlara ilk günden bu zamana ev sahipliği yaptı. Hatta geçen 7 yıllık sürede 50 bini aşkın Suriyeli de Türk vatandaşı oldu.

Rakamsal veriler bu yöndeyken hemen her gün birileri tarafından başta Suriyeliler olmak üzere ülkemizde yaşayan yabancılara yönelik dillendirilen; " Nefret, ırkçı ve ötekileştirme " içerikli söylemlerle karşılaşıyoruz.

Bu nefret dolu ifadelerden bir tanesine de geçtiğimiz hafta sorduğumuz; " Yetkili olsanız İstanbul trafiğini nasıl düzeltirsiniz? " sorumuza cevap veren bir kişinin söylediklerinde rastlamıştık.

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara " Sizce birisine yapılacak en büyük iyilik nedir? " sorusunu yöneltti. Mikrofon uzattığımız bir genç söyledikleri ile adeta büyüklerine ders verdi:

" Birisine yapılacak en büyük iyilik onu bir savaşın içinden çekmek, bir savaştan kurtarmaktır. Mesela günümüzdeki Suriye gibi bir ülkenin küçük çocukları. Bu yaşta o kadar kötü şeye maruz kalıyorlar. Onları kurtarmak çok güzel olurdu. "

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:23
  1. İstanbul
  2. suriye
  3. savaş

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