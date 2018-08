Uluslararası Af Örgütü'nden Arakan açıklaması: Soykırımı yapanlar yargılanmalı

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Kumi Naidoo, Birleşmiş Milletler'in, "Myanmar ordusunun, Arakanlı Müslümanlara uyguladığı soykırımdan yargılanması"na ilişkin raporunu memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "İki önemli hususun bir an evvel gerçekleşmesini talep ediyoruz. Birincisi, insanlık suçu işleyenlerin bir an evvel işledikleri suçlardan yargılanarak hak ettiği cezayı almaları. İkincisi ise Myanmar Hükümetinin pek çoğu Bangladeş'e kaçan Arakanlı Müslümanları tekrar vatanlarına yerleştirerek onlara doğup büyüdükleri öz vatanlarında huzur ve güven sağlaması." dedi.

Güney Afrika'daki apartheid rejimine karşı 15 yaşındayken protesto gösterisi düzenlediği gerekçesiyle okuldan atılan ve ardından Güney Afrika'dan ayrılan, Nelson Mandela'nın serbest bırakıldığı ve özgürlük hareketi üzerindeki yasağın kaldırıldığı tarihe dek İngiltere'de sürgünde yaşayan 53 yaşındaki Naidoo, ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi.

Naidoo yaptığı açıklamada, insanların bugün karşılaştığı zorluklarla mücadele edecek bir insan hakları hareketinin, daha büyük, daha cesur ve daha kapsayıcı olması gerektiğini söyledi.

"SOYKIRIMIN CİDDİYETİNİ DOĞRULAMIŞTIR"

Uluslararası Af Örgütü'nün Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara yönelik yapığı zulmü dokuz ay süren yoğun bir araştırma sonucunda rapor haline getirdiğini ve bu rapordan sonra Birleşmiş Milletler'in (BM) ilk kez Arakanlı Müslümanlara "soykırım" yapıldığına ilişkin bir rapor açıkladığını hatırlatarak, bunun memnuniyet verici bir gelişme olduğunu aktardı.

Af Örgütü olarak olarak Arakanlılar konusuna gereken önemi verdiklerini belirten Naidoo, şöyle konuştu:

"Bu nedenle, öncelikle BM'in 'Myanmar ordusu soykırım suçundan yargılanmalı' talebi konusundan duyduğumuz memnuniyeti belirtmek isterim. BM'nin soykırım suçu işlediğini açıkça tespit ettiği Myanmar ordusundaki generallerin isimlerinin, Uluslararası Af Örgütü'nün daha önce yayımladığı raporlardaki isimlerle örtüşmesi, bu soykırımın ciddiyetini doğrulamıştır. Myanmar'ın Rakhine (Arakan) bölgesinde tüm uluslararası toplumun gözleri önünde yaşanan olaylar, son on yılda yaşanan en vahim insanlık trajedisidir. Bu sebeple, iki önemli hususun bir an evvel gerçekleşmesini talep ediyoruz. Birincisi, insanlık suçu işleyenlerin bir an evvel işledikleri suçlardan yargılanarak hak ettiği cezayı almaları. İkincisi ise Myanmar Hükümetinin pek çoğu Bangladeş'e kaçan Arakanlı Müslümanları tekrar vatanlarına yerleştirerek onlara doğup büyüdükleri öz vatanlarında huzur ve güven sağlaması."

"MEZALİMİ İÇ KARIŞIKLIK OLARAK ADLANDIRMAK DOĞRU DEĞİL"

Nihai bir sonuç alınıncaya kadar Uluslararası Af Örgütü'nün Arakanlıların trajedisinin tüm gerçeklerini objektif şekilde işlemeye ve uluslararası kamuoyunda ses getiren raporlar yayımlamaya devam edeceğini aktaran Naidoo, "Üzülerek belirtmek isterim ki, Cox’s Bazaar ziyaretimde Arakanlı Müslümanların yaşadığı mülteci kamplarını gezerken insanlık dışı çok vahim durumlara şahit oldum. Etnik temizlikten kaçan Arakanlı Müslümanlar için en elzem husus bir an evvel vatanlarına dönerek normal yaşantılarına huzur ve güvenle devam etmeleridir. Ancak, bu şekilde adaletin tesis edileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Kumi Naidoo, "Myanmar'da yaşananlar 'soykırım' ile eşdeğerdir" vurgusunu yaparak, "Arakanlı Müslümanlara karşı gerçekleştirilen mezalimi iç karışıklık olarak adlandırmak doğru bir yaklaşım değildir. Uluslararası Ceza Mahkemesinde adil yargılamalar yapıldığı takdirde çok ağır insan hakları ihlalleri olduğu tespit edilecektir. Yaşananların kasıtlı ve bilinçli olarak yapıldığı ortaya çıkacaktır." diye konuştu.

"Geç gelen adalet adalet değildir." diyen Nadioo, Myanmar Hükümeti Arakanlı Müslümanlara karşı bu ihlalleri yaparken, insan hakları konusunda sözü geçen çok güçlü ülkeler yaşananlara sessiz kaldığı için soykırım suçunun yargılanmasında çok geç kalındığını kaydetti.