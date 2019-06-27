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Soyer’den İHA muhabirine teşekkür plaketi

Yalova’nın Çınarcık ilçesi Belediye Başkanı Numan Soyer İHA Çınarcık Muhabiri Harun Öztürk’e Altın Çınar Festivali’ne sunduğu katkılardan dolayı teşekkür plaketi verdi.

27 Haziran 2019 Perşembe 10:38
Soyer’den İHA muhabirine teşekkür plaketi

Yalova’nın Çınarcık ilçesi Belediye Başkanı Numan Soyer İHA Çınarcık Muhabiri Harun Öztürk’e Altın Çınar Festivali’ne sunduğu katkılardan dolayı teşekkür plaketi verdi.


Bu yıl 15.si düzenlenen Altın Çınar Festivali yoğun bir katılıma sahne oldu. Ünlü sanatçıların sahne aldığı festivalde vatandaşlar unutulması güç geceler geçirdiler. Festival sonrasında basın mensuplarına da teşekkür eden Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, bu kapsamda festivale sunduğu katkılardan dolayı İHA Çınarcık Muhabiri Harun Öztürk’e teşekkür plaketi verdi. Festivalin halka duyurulmasında İHA’nın kendilerine büyük destek verdiğini vurgulayan Soyer, “Basınımız bu anlamda bize tüm desteğini verdi. Her zaman yanımızda hissettiğimiz basın kuruluşlarımız ve temsilcilerine teşekkür ederim” diye konuştu.


Ödülü alan İHA Çınarcık Muhabiri Harun Öztürk ise, “Bu plaketi mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğum İhlas Haber Ajansı adına alıyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 10:38
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