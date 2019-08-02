Soyer’den Gümrükçü’ye: "Sonuna kadar ona ağabeylik yapacağım"

Çiğli’de düzenlenen “Ekolojik Sürdürülebilir Bir Kent ve Adil Yaşam” konulu kent sempozyumuna katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Çiğli’nin bu dönüşümde gerçekten çok önder bir rol oynayacağına inanıyorum. Karizmatik, son derece yetenekli, genç, çok çalışkan bir belediye başkanınız var. Ben de sonuna kadar ona ağabeylik yapacağım” dedi.

Çiğli Belediyesi’nin düzenlediği, 2-4 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek Kent Sempozyumu Çiğli Belediyesi Konferans Salonunda başladı. “Ekolojik Sürdürülebilir Bir Kent ve Adil Bir Yaşam” başlığı altında düzenlenen programa sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Çiğli Belediyemizin ev sahipliğinde 2 gün boyunca devam edecek bu sempozyumda, yerel yönetimler, kentsel dönüşüm, tarım, yenilenebilir enerji, iklim değişikliği, doğa, katılımcılık, sivil toplum, demokrasi, ekonomi, kültür, kooperatifçilik gibi onlarca farklı konu konuşulacak ve tartışılacak. Sempozyumda; akademisyenler, meslek odalarından uzmanlar, vakıf, kooperatif ve derneklerden temsilciler, değerli görüşleriyle bizlere çok büyük katkılar sunacak. Bu sempozyumun farklı bir önemi de var. Çiğli’de ilk kez böyle bir sempozyum düzenleniyor. Çiğli Belediyemizin bu noktada bir ilki gerçekleştirerek Çiğli’de kent bilinci oluşturma arzusunu ve katılımcı bir yaklaşımla Çiğli’yi yönetme iradesini tebrik ediyorum. Öncelikle belirtmeliyim ki; ülkemizde şehircilik, kentsel politika ve yerel yönetimlere dair uygulamalar ne yazık ki özellikle son 15 yıldır oldukça zarar gördü. Yerel yönetimlerin yetkisi altındaki plan yapma, kentsel dönüşüm, kamulaştırma gibi konularda, merkezi müdahaleler, bu zararın başlıca sebeplerini oluşturdu” dedi.

Soyer, “Bizler, başta ülkemizdeki büyük şehirler olmak üzere, diğer tüm kentsel alanlarda uygulanan mevcut yaklaşımlardan farklı bir yol izlemeliyiz. Çünkü mevcut kentleşme ve şehircilik anlayışı, geçmiş dönemlerden çok daha yıkıcı bir süreci beraberinde getirdi. Mevcut durum; insan ve diğer tüm canlıların doğasını, yaşam alanlarını ve geleceğimizi yok ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm canlılar için adil bir yaşamı savunan bir yönde ilerlemek ve mevcut uygulamaları İzmir’den başlatarak değiştirmek için çalışmalarını yürütüyor. İzmir için stratejik planımızı bu çerçevede hazırlıyoruz. Bu sempozyumu düzenleyen başta Çiğli Belediyemiz olmak üzere, İzmir’in diğer ilçe belediyelerinin de bu anlayışla, bizimle ortak bir çalışma içerisinde olacağından hiç şüphem yok. Yeni İzmir stratejimizin temelinde İzmir’in doğası ve tarihsel konumu var. Biz İzmir’i yeniden doğu ve batı arasındaki ilişkiyi kuran bir kalp olarak konumlandırıyor ve Akdeniz çanağı ile doğuyu yeniden harekete geçirecek, iki bölgeyi birbirine bağlayıp hayat verecek bir dünya kenti olarak görüyoruz. Ülkemizde altyapıdan anlaşılan genellikle, yolların yapılması veya fen işleriyle ilgili faaliyetlerdir. Ancak stratejik hedeflerimiz içindeki yeşil altyapı ile bu algıyı değiştirmeyi düşünüyoruz. Yeşil altyapıyı bir çevre projesi veya tekil bir park bahçe meselesi gibi görmüyoruz. Yol ve barınma ne kadar temel bir altyapı ihtiyacı ise, bir şehrin yeşil alanlara kavuşması, nefes alabilmesi, havasının temiz olması da, bu şehrin en temel altyapı önceliklerinden. “Yol medeniyettir” şeklindeki yaklaşımların doğa tahribatı şeklindeki uygulamalara dönüştüğünü ne yazık ki olumsuz bir şekilde deneyimledik. Bu nedenle ulaşımda temel perspektifimiz, raylı sistemi mümkün olduğunca yaygınlaştırmak. Bu hem ekolojik, hem de belediyenin öz kaynaklarının daha tasarruflu harcanmasını sağlayacak bir çözüm. İzmir’in esas fark yaratması gereken en önemli konulardan biri demokrasi. Demokrasinin kökleri bu topraklarda filizlendi. Demokrasinin yaşamın her anına ve alanına sirayet ettiği bir ortamı inşa etmeliyiz. Demokrasi 5 yılda bir sandık başına gitme değildir Alınacak bütün kararları, katılımcı mekanizmalarla halkımızla ortak alıyoruz, alacağız. İzmir çoğulculuğun, farklılıkların ve çeşitliliğin en önemli merkezlerinden biri İzmir’i kendi başımıza değil, herkesin düşüncesinin değerini kanıksayarak birlikte yönetmeyi hedefliyoruz. Bu yaklaşımımızın ilk adımlarını İzmir buluşmalarıyla attık” diye konuştu.

“Sadece bize oy verenlerin değil, flamingoların, toprağın ve denizin de belediye başkanıyım”

Soyer, “Yola çıkarken ‘sadece bize oy verenlerin değil, flamingoların, toprağın ve denizin de belediye başkanı olacağım’ sözünü vermiştim. Biz, İzmir’de yalnızca farklı görüş ve düşüncelerdeki insanların uyum içinde yaşadığı bir kent iklimini değil; aynı zamanda insanların diğer canlılarla, havayla, suyla, iklimle barışık bir hayat sürdüğü bir yaşamı tahayyül ediyoruz. Bu nedenle, İzmir’in doğayla uyumlu ve Dünya’nın örnek alacağı bir kent olması gibi bir hedefle yola çıkıyoruz. Doğayla ve birbirimizle uyum için bir yaşamı esas alan yönetim anlayışının İzmir’le birlikte, bir bütün ülkemize ilham vermesini diliyorum” açıklamasını yaptı.

“Sonuna kadar ona ağabeylik yapacağım”

Soyer ayrıca, “Sözlerimi bitirirken iki noktaya dikkat çekmek istiyorum. Birincisi; siyaset yapma sebebimizle ilgili. Biz bu toprakların bize verdiği zenginlikle uyumlu hayatı yaşamadığımızı düşünüyoruz. Başka bir hayatın mümkün olduğunu biliyoruz. Bunu yapacak irade ve güce sahibiz. İkincisi; Çiğli’nin bu dönüşümde gerçekten çok önder bir rol oynayacağına ben de inanıyorum. Karizmatik, son derece yetenekli, genç, çok çalışkan bir belediye başkanınız var. Ben de sonuna kadar ona ağabeylik yapacağım” dedi.

“Gediz Deltasını dünyanın en güzel doğal parklarından biri haline getireceğiz”

Soyer, “Gediz Deltası dünyanın en güzel yerlerinden biri. Dünyanın hiçbir yerinde flamingo üreten başka bir metropol yok. Çiğli onlara ev sahipliği yapan bir kent. Biz Gediz Deltası’nı dünyanın en güzel doğal parklarından biri haline getireceğiz. Utku Başkan ile beraber son noktayı koyacağız. Dünya Çiğli’yi ilgi ile merakla görmek isteyecek” ifadelerini kullandı.

“9.5 yılım daha var”

“İzmir’in kalbi Çiğli’de atacak demiştik” diyen Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü ise “Bugün benim için önemli bir gün. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızı Çiğli’de ağırlıyoruz. Bir kenti sevmek ona hizmetle başlar. Biz yaklaşık 4 aydır yeni hizmet hamleleri yapmaya çalışıyoruz. Kenti, kentlilerle beraber yönetmek gayretindeyiz. 5 yıl görev yapacağız. Ben daha önce söylemiştim, ‘ilk olarak 2 dönem üst üste Çiğli Belediye Başkanlığı yapacağım’ demiştim, 9.5 yılım daha var” demiştim. ‘Bu kenti alıp İzmir’in merkezin koyacağız’ derken ‘neye güveniyorsunuz?’ dediklerinde. Çiğli halkına,dinamizmine ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın kentleşme vizyonuna güveniyoruz. Biz bu kenti 10 yıl içinde bir başka noktaya taşıma iddiasındayız” dedi.

“Büyük resim çektik, bilim eksik olmasın dedik”

Gümrükçü, “Mahallelerimizde sandık kurduk. İşlek caddelerimizde vatandaşımızla anket çalışması yaptık. Vatandaşlarımızın derdini birebir dinliyoruz. 26 mahallemizde başkan yardımcılarımız çalışmalar taptı, masaya yatırdık. Büyük bir resim çektik. Bunu yaparken bilim eksik olmasın dedik, bugün kent sempozyumunu bize yön çizebilmesi için düzenledik” diye konuştu.